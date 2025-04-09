Квизы, мастер-классы и экскурсии для детей: «Единая Россия» проводит тематические мероприятия ко Дню космонавтики Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области проходят праздничные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики. Программа включает разнообразные активности: мастер-классы, квесты лекции, кинопоказы и экскурсии.

Так, Нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с депутатом городской Думы Нижнего Новгорода Романом Пономаренко организовало увлекательную экскурсию в планетарий для талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья, показавших высокие результаты в учебе. В Большом звёздном зале юные посетители познакомились с основными объектами Солнечной системы, такими как Солнце, планеты Сатурн, Марс, Юпитер и Меркурий.

«Экскурсия была классной и оставила много ярких впечатлений. Больше всего запомнилось, как интересно рассказывали о планетах и космосе», — сказал воспитанник школы-интерната №95 Денис Золин.

Экскурсия была организована в рамках партийного проекта «Единая страна — доступная среда» и приурочена ко Дню космонавтики.

«Посещение планетария стало увлекательным путешествием в мир звёзд и планет, оставив яркие впечатления у ребят. Такие мероприятия помогают детям с особенностями развиваться, поддерживать мотивацию и чувствовать себя важной частью общества. Они способствуют социальной интеграции, расширяют кругозор и поддерживают психологически. Это важный вклад в формирование инклюзивного общества», — отметил депутат городской Думы Нижнего Новгорода, региональный координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда» Роман Пономаренко.

В Нижегородской области также стартовала серия интеллектуальных командных игр «РосКвиз». В них участвуют школьники, студенты, сотрудники социальных учреждений и пенсионеры. Проект реализуется в рамках федеральной программы сторонников партии «Единая Россия». Так, на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» свои знания о космонавтике продемонстрировали студенты ННГУ имени Н.И. Лобачевского. Перед началом игры школьники посмотрели видео с приветственным словом Героя России, летчика-космонавта Дмитрия Петелина.

За победу в «РосКвизе» сражались пять команд. Игра состояла из четырех тематических раундов, ребята ответили на вопросы о Юрии Гагарине, первом полете в космос и истории освоения вселенной.

«Формат игры оказался отличным. Викторина включала несколько раундов с вопросами по астрономии, в том числе об истории советской и российской космической программы. Было очень интересно и познавательно», - сказала студентка ННГУ имени Н.И. Лобачевского Мария Тисленко.

Все участники были награждены дипломами и памятными подарками от партии «Единая Россия».

«Россия поистине является великой космической державой. Мы с вами - наследники того величия и традиций, которые оставили нам такие выдающиеся личности, как Сергей Королев и Юрий Гагарин. Наша задача - сохранить и приумножить это наследие. Чтобы воспитать настоящих патриотов, важно с самого детства знакомить ребят с историей нашей страны, прививать любовь к знаниям и развивать интерес к науке и технике», - сказал руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Организаторами интеллектуальной командной игры «РосКвиз» выступил Региональный совет сторонники «Единой России» Нижегородской области при участии активистов регионального отделения «Молодой Гвардии».