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Общество

АПЗ усиливает связь с колледжем, готовя студентов к инженерной карьере

18 апреля 2025 12:33  [89] Общество
АПЗ усиливает связь с колледжем, готовя студентов к инженерной карьере

Вопрос о дальнейшем обучении выпускников СПО в вузах не раз прозвучал на ежегодной встрече руководства АО «АПЗ» с родителями и учащимися Арзамасского приборостроительного колледжа.

Традиционное родительское собрание прошло 12 апреля. Участники посмотрели профориентационный ролик «АПЗ – завод, где хочется работать». 

Директор АПК Сергей Ермолаев рассказал о достижениях студентов – победах и призовых местах в различного уровня олимпиадах, конкурсах, чемпионатах по профмастерству, а также об участии учебного заведения в федеральном проекте «Профессионалитет».

В приветственном слове директор по персоналу и общим вопросам – заместитель генерального директора АПЗ Константин Аргентов сказал, что каждый трудоустроенный студент весь период адаптации находится под пристальным вниманием. И на предприятии, и в колледже заботятся о том, чтобы ребятам было комфортно. Студенты из зала это подтвердили: на вопрос, трудно ли совмещать учебу с работой, они ответили: «Все успеваем!» Было приятно услышать и комментарий о заводе студента 4 курса Антона Пичугина, который уже полтора года трудится сборщиком приборов в цехе №49.

Высокое качество образования, которое дают в колледже, отметил директор по производству – заместитель генерального директора АПЗ Алексей Телегин: 

– Выпускники АПК – это базовые работники наших сборочных цехов; судя по аттестационным листам, они получили прочные знания, умения и навыки.

Продолжилось мероприятие в формате «вопрос-ответ». Особый акцент в ходе диалога был сделан на теме высшего образования.

– В нынешних условиях особенно востребованы рабочие руки, но через несколько лет нам будет катастрофически не хватать ИТР, – подчеркнул Константин Васильевич. – Поэтому на АПЗ созданы все условия для получения высшего образования, а студентов АПК мы рассматриваем в том числе и как наши будущие инженерные кадры.

Родителей также интересовало, через какой период ученик получает разряд по профессии; насколько востребованы сегодня IT-специальности; об условиях заводской программы льготной ипотеки; летнем трудоустройстве студентов первых курсов; поощрении студентов-отличников.

В завершение встречи у присутствующих была возможность получить ответы на вопросы в индивидуальном порядке.

На Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина сегодня работают:

136 студентов АПК 3-5 курсов 
77 выпускников 2024 года

Мнения

Иляна Авдеева:

– Услышала много полезной информации, особенно про целевое обучение. Сын окончил АПК, после армии планирует вернуться на завод и поступить в вуз. Дочка учится на 2 курсе, как только исполнится 18, тоже мечтает устроиться на завод.

Дмитрий Кузин:

– Я работник другого предприятия, но сын хочет трудиться только на АПЗ. Сегодня сам узнал много о заводе – не по слухам, а из первоисточников, от руководителей. Сына в его выборе поддержу.

Ирина Балагурова

Фото Артура Баранова

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Теги:
АПЗ Образование
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