АПЗ усиливает связь с колледжем, готовя студентов к инженерной карьере

Вопрос о дальнейшем обучении выпускников СПО в вузах не раз прозвучал на ежегодной встрече руководства АО «АПЗ» с родителями и учащимися Арзамасского приборостроительного колледжа.
Традиционное родительское собрание прошло 12 апреля. Участники посмотрели профориентационный ролик «АПЗ – завод, где хочется работать».
Директор АПК Сергей Ермолаев рассказал о достижениях студентов – победах и призовых местах в различного уровня олимпиадах, конкурсах, чемпионатах по профмастерству, а также об участии учебного заведения в федеральном проекте «Профессионалитет».
В приветственном слове директор по персоналу и общим вопросам – заместитель генерального директора АПЗ Константин Аргентов сказал, что каждый трудоустроенный студент весь период адаптации находится под пристальным вниманием. И на предприятии, и в колледже заботятся о том, чтобы ребятам было комфортно. Студенты из зала это подтвердили: на вопрос, трудно ли совмещать учебу с работой, они ответили: «Все успеваем!» Было приятно услышать и комментарий о заводе студента 4 курса Антона Пичугина, который уже полтора года трудится сборщиком приборов в цехе №49.
Высокое качество образования, которое дают в колледже, отметил директор по производству – заместитель генерального директора АПЗ Алексей Телегин:
– Выпускники АПК – это базовые работники наших сборочных цехов; судя по аттестационным листам, они получили прочные знания, умения и навыки.
Продолжилось мероприятие в формате «вопрос-ответ». Особый акцент в ходе диалога был сделан на теме высшего образования.
– В нынешних условиях особенно востребованы рабочие руки, но через несколько лет нам будет катастрофически не хватать ИТР, – подчеркнул Константин Васильевич. – Поэтому на АПЗ созданы все условия для получения высшего образования, а студентов АПК мы рассматриваем в том числе и как наши будущие инженерные кадры.
Родителей также интересовало, через какой период ученик получает разряд по профессии; насколько востребованы сегодня IT-специальности; об условиях заводской программы льготной ипотеки; летнем трудоустройстве студентов первых курсов; поощрении студентов-отличников.
В завершение встречи у присутствующих была возможность получить ответы на вопросы в индивидуальном порядке.
На Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина сегодня работают:
136 студентов АПК 3-5 курсов
77 выпускников 2024 года
Мнения
Иляна Авдеева:
– Услышала много полезной информации, особенно про целевое обучение. Сын окончил АПК, после армии планирует вернуться на завод и поступить в вуз. Дочка учится на 2 курсе, как только исполнится 18, тоже мечтает устроиться на завод.
Дмитрий Кузин:
– Я работник другого предприятия, но сын хочет трудиться только на АПЗ. Сегодня сам узнал много о заводе – не по слухам, а из первоисточников, от руководителей. Сына в его выборе поддержу.
Ирина Балагурова
Фото Артура Баранова
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