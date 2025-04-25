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Культура и отдых

Рисунки победителей конкурса украсили призаводскую площадь в Арзамасе

25 апреля 2025 16:23  [68] Культура и отдых
Рисунки победителей конкурса украсили призаводскую площадь в Арзамасе

Фото: пресс-служба АПЗ

На прошлой неделе площадь возле Арзамасского приборостроительного завода украсили новые баннеры. Они выполнены на основе рисунков победителей художественного конкурса «Этот День Победы».

Всего на конкурс было представлено 29 работ от приборостроителей, их детей и ветеранов АПЗ. Каждая по-своему интересна и живописна, с ярким сюжетом и продуманной композицией – чувствовалось, что авторы прониклись патриотической темой.

Из рисунков финалистов, обработанных дизайнерами под формат баннера, были выбраны два победителя. Это работа восьмилетнего Никиты Толкачева, сына мастера участка ОГМ Михаила Александровича и экономиста по планированию ПЭО Ольги Александровны Толкачевых.

"Рисовал самостоятельно, целую неделю, – рассказала мама мальчика. – У сына талант, который обязательно будем развивать и досрочно поступать в художественную школу".

Второй рисунок – трогательная картина встречи солдата, вернувшегося с войны. Такой сюжет акварелью изобразила инженер-лаборант ЦЗЛ Мария Галаева.

"Это память о моих дедушке Василии Романовиче Надежкине, который ушел на войну в 1941 году, был в плену, и бабушке Марии Сергеевне, труженице тыла", – отметила Мария.

Награждение состоялось в музее истории АПЗ. Победители, призеры и все участники получили дипломы и подарочные сертификаты.

Текст: Ирина Балагурова

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Теги:
АПЗ Арзамас День Победы
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