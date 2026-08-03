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Общество

Омбудсмен Кислицына помогла бойцу СВО добиться положенных выплат

03 августа 2026 16:01 Общество
Омбудсмен Кислицына помогла бойцу СВО добиться положенных выплат

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец-участник СВО получил выплаты, которые ранее ему не начисляли. Помочь в решении вопроса удалось после обращения к региональном омбудсмену Оксане Кислицыной.

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области рассказала в соцсетях, что к ней за помощью обратилась мать военнослужащего. С ее слов, сын заключил контракт с Минобороны РФ, однако не получил положенную единовременную выплату.

Кроме того, денежное содержание бойца выплачивалось не в полном объеме — ему не начисляли надбавки за выполнение боевых задач.

По обращению специалисты направили информацию в прокуратуру. В ходе проверки факт нарушения подтвердился. После этого командование воинской части провело перерасчет, и военнослужащий получил все положенные средства в полном объеме.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Кислицына помогла вдове участника СВО из Беларуси с получением выплат.

Также мы рассказывали, что срочнику из Нижегородской области удалось расторгнуть незаконный контракт после обращения к уполномоченному по правам человека.

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Теги:
Выплаты СВО Уполномоченный по правам человека
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