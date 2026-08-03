Жительницу Астраханской области ошибочно признали умершей в Богородске Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жительнице Астраханской области пришлось через суд доказывать, что она жива. Дело рассматривали в Богородском городском суде.

В ноябре прошлого года женщина начала оформлять пенсию по возрасту. Но в отделении Социального фонда по Астраханской области ей сообщили, что она числится умершей с 2020 года. Запись о смерти была составлена отделом ЗАГС Богородского района на основании медицинского свидетельства.

В марте 2026 года женщина обратилась в прокуратуру Астраханской области с просьбой помочь признать свидетельство о смерти недействительным и аннулировать соответствующую запись.

Проверка доказала, что сведения о смерти являются недостоверными. Женщина родилась в Харабали Астраханской области, на территории Нижегородской области никогда не проживала. Эти обстоятельства она и свидетели подтвердили в судебном заседании, которое проходило в режиме видео-конференц-связи.

Суд удовлетворил иск. Из актовой записи исключили данные о фамилии, имени, отчестве и дате рождения. В графе «Фамилия» теперь указано «Неизвестная».

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в январе 2026 года Канавинский суд рассматривал похожее дело. Тогда жительнице Нижнего Новгорода тоже пришлось доказывать, что она жива: запись о ее смерти внесли по ошибке после того, как другая женщина назвалась ее именем.

Также сообщалось, что из-за сбоев в цифровых системах жителей Нижнего Новгорода могут ошибочно признать умершими в системе ОМС, что приводит к аннулированию полисов и отказам в медпомощи.