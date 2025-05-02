20 бесплатных вебинаров об особенностях использования маркировки "Честный знак" пройдут в мае Экономика

Нижегородские производители и торговые организации могут пройти бесплатное обучение по работе с маркировкой разных групп товаров. В мае состоится 20 бесплатных вебинаров на онлайн-платформе «Честный знак».

Сегодня в Нижегородской области около 49 тысяч производителей, торговых объектов и точек общественного питания подключены к системе «Честный знак».

«Система «Честный знак» позволяет узнать, как и где был произведен товар, на каком этапе продажи сейчас находится. Вебинары организуются для производителей и торговых организаций. Во время обучения нижегородцы смогут узнать об изменениях и технических требованиях системы. В мае запланированы вебинары по маркировке товаров для детей, лекарственных препаратов, товаров легкой промышленности, печатной продукции, продуктов питания», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Обучение работе с маркировкой разных групп товаров дополняет инструменты национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика.

Напомним, в Нижегородской области на базе платформы Telegram работает служба онлайн-поддержки по работе системой маркировки «Честный знак».

Также обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях, в том числе о работе с системой «Честный знак», можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.