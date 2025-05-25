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Экономика

Дмитрий Григоренко: "Россия готова делиться своим опытом цифровизации с зарубежными странами"

08 июня 2025 12:00  [89] Экономика
Дмитрий Григоренко: Россия готова делиться своим опытом цифровизации с зарубежными странами

Фото: аппарат заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко

Глобальный цифровой форум прошел в Нижнем Новгороде в июне. Мероприятие стало площадкой для выстраивания диалога между представителями российских и зарубежных ИТ-компаний, органами власти, научным и экспертным сообществом. В рамках пленарной сессии «Новый цифровой мир: от монополий до равноправного партнерства» с докладом выступил заместитель председателя Правительства — руководитель Аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. 

Цифровые технологии стали в России неотъемлемой частью повышения эффективности процессов во многих сферах — от госуправления и оказания госуслуг в электронном виде до медицины и создания дополнительных возможностей в образовании. Так, 85% всех разрешений и лицензий в нашей стране выдается в электронном виде, а каждое второе заявление в ЗАГС молодожены подают через «Госуслуги».  

«Вместе с цифровизацией приходят новые задачи и вызовы. Искусственный интеллект может иметь большой экономический эффект, ускорять и упрощать выполнение многих задач. С другой стороны, мы понимаем, что ИИ — это и фейки, возможные ошибки. Интернет-мошенничество — еще одна общемировая проблема», — рассказал Дмитрий Григоренко.

Россия в настоящее время делает акцент на развитии отечественных технологий и находится в активной фазе по внедрению искусственного интеллекта в различных отраслях.

«В нашей стране много решений, которые не уступают зарубежным. Многие услуги доступны по биометрии — проезд в транспорте, заселение в гостиницу, оформление электронной подписи. Спрос на эту технологию растет», — отметил Григоренко.

Вице-премьер — руководитель Аппарата правительства РФ подчеркнул, что ИТ-отрасль в России демонстрирует уверенный рост. За последние пять лет количество участников в реестре аккредитованных ИТ-компаний увеличилось вдвое, а их прибыль выросла в 7 раз. Кроме того, появились конкурентоспособные ИТ-решения, не уступающие зарубежным. Их, по словам вице-премьера, важно рассматривать не только как продукты внутреннего рынка, но и как полноценный товар на экспорт. Наибольшим экспортным потенциалом обладают ИТ-решения в сфере информационной безопасности, платформенные решения и искусственный интеллект.

С приветственным словом к участникам Глобального цифрового форума обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

«Нижегородская область сегодня по праву считается одним из ключевых ИТ-хабов России. Мы занимаем 3-е место в стране – сразу после Москвы и Санкт-Петербурга – по уровню развития индустрии разработки ПО; первое – по эффективности мер господдержки ИТ-отрасли. Компенсируем 100 процентов НДФЛ за ИТ-специалистов, которые переезжают к нам из других регионов или из-за рубежа, возмещаем 50  процентов НДФЛ за ИТ-специалистов, которые работают на нижегородские компании удаленно. Строим единственный в стране ИТ-кампус «НЕЙМАРК». Рядом возведем современный ИТ-технопарк, где разместятся офисы ведущих технологических компаний – от международных ИТ-гигантов до быстрорастущих стартапов. Всё это – результат планомерной работы по созданию комфортной экосистемы для технологического бизнеса, привлечения инвестиций и развития профессиональных кадров», — подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее на «ЦИПР-2025» были представлены результаты мониторинга ИТ-отрасли по итогам 2024 года: вклад аккредитованных компаний ИТ-отрасли в экономику России составил 6%, а на каждый вложенный рубль господдержки получено два рубля в виде налогов.

Напомним, что организация профильных ИТ-конференций и выставок отвечает задачам нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

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Теги:
Нацпроект Правительство РФ ЦИПР
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