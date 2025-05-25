Чемпионат по алгоритмическому программированию "РуКод" станет ежегодным Общество

Фото: "Горький Тех"

С 2025 года чемпионат по алгоритмическому программированию «РуКод» получит международный статус и будет проводиться ежегодно. Подписано соответствующее распоряжение правительства РФ.

Решение направлено на развитие и популяризацию программирования, повышение интереса молодых талантов к программированию как профессиональной деятельности.

С 2019 года чемпионат проводился Московским физико-техническим институтом (МФТИ) совместно с другими вузами и являлся частью фестиваля RuCode по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию. Теперь чемпионат приобрел государственный статус, координировать его работу будет Минцифры РФ, и проект выйдет на международный уровень. Также увеличится число участников и регионов для проведения очного финала. Функции оператора проекта будет выполнять МФТИ.

Для подготовки и проведения чемпионата будет сформирован организационный комитет. В его состав войдут представители Минцифры, Минобрнауки, Минпросвещения, МИДа, Россотрудничества, Росмолодёжи, органов власти Москвы и Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской и Нижегородской областей и других регионов, которые являются лидерами цифровой трансформации, а также ректоры вузов. Концепция проведения и регламент чемпионата должны быть утверждены оргкомитетом в месячный срок.

Первый этап чемпионата – квалификация в онлайн-формате – запланирован в июне-августе. Также в конце июня в кампусе МФТИ пройдут тренировочные сборы по алгоритмическому программированию. Второй этап – финал - будет распределён по очным точкам на базе региональных и иностранных вузов. В октябре состоится суперфинал на площадке университета «Сириус».

Выдачу бесплатных виз участникам чемпионата из других стран обеспечит МИД.

Напомним, что проведение ИТ-чемпионатов отвечает задачам нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который по поручению президента Владимира Путина действует в России с 1 января 2025 года.