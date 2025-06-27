Нижегородская полиция проверит информацию о трансляции 18+ на "умной остановке"

Полиция начала проверку по факту трансляции кадров с непристойным содержанием на одной из "умных остановок" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором нижегородец запечатлел, как на мультимедийном экране остановки общественного транспорта "Металлургическая" демонстрируется сюжет с порнографисеским содержанием. Очевидец возмутился, что данную "рекламу" видят проходящие мимо дети и пенсионеры.
В комментариях нижегородцы начали шутить, что таким образом неизвестные пытаются улучшать демографическую ситуацию. Были высказаны предположения, что хакеры взломали систему "умной остановке" и запустили трансляцию. Кто-то предположил, что выложенное видео - всего лишь монтаж.
Информацией заинтересовались и в полиции.
"В ОП 4 УМВД России по гор. Нижнему Новгороду проводится проверка по факту демонстрации непристойного видео на рекламном мониторе", - прокомментировали в ведомстве.
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