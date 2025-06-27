12 нижегородских блогеров вошли в федеральную команду "Министерства контента" Общество

Фото: с сайта АНО "Россия – страна возможностей"

12 жителей Нижегородской области стали участниками федеральной программы «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется совместно с мастерской управления «Сенеж» при поддержке пяти федеральных ведомств.

В целом из регионов России поступило более 8 000 заявок, и теперь 600 сильнейших участников пройдут программу дополнительного профессионального образования. Они будут создавать контент о ключевых сферах жизни страны.

Как отмечают организаторы, государственные институты активно взаимодействуют с креативными лидерами цифровой среды, чтобы делиться значимой информацией и вовлекать граждан в обсуждение вопросов развития страны. Создать устойчивую площадку для такого сотрудничества и подготовить медиаспециалистов поможет новый трек пятого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» – «Министерство контента». Это первая в России образовательная программа, в рамках которой федеральные министерства будут выстраивать системное взаимодействие с блогерами, формируя доверительный и открытый диалог.

«Министерство контента» – одна из первых программ, объединяющая блогеров и представителей органов власти в одной миссии: готовить лидеров мнений, способных транслировать правильные ценности, говорить о важном и делать это профессионально. Социальные сети стали инструментом формирования смыслов, поэтому всероссийский проект «ТопБЛОГ» запустил системную работу по подготовке медиаспециалистов нового поколения в партнёрстве с профильными министерствами. На участие в программе поступило 8 352 заявки из всех регионов России, это подтверждает высокий запрос на профессиональное развитие в сфере медиа. 600 сильнейших уже скоро начнут обучение, чтобы стать настоящими спикерами разных отраслей», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Тематика программы «Министерство контента» охватывает ключевые сферы жизни страны – здравоохранение, культуру и творчество, агротехнологии, образование и науку, туризм. Поддержку проекту оказывают Минздрав России, Минкультуры России, Минсельхоз России, Минобрнауки России и Минэкономразвития России.

Конкурс на участие в треке составил 14 человек на место. Претенденты проходили отбор портфолио и предлагали идеи медиапроектов для профильных министерств.

Заявки на участие в программе «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» от Нижегородской области подали 222 жителя, из которых 12 ярких авторов в итоге вошли в число сильнейших.

«От трека «Министерство контента» жду значительного повышения уровня своих профессиональных навыков в создании качественного контента о туризме и развитии регионов нашей страны. Стремлюсь использовать свой опыт для вдохновения других исследовать красоту России и делиться уникальными маршрутами. Максимально работать на сохранение и развитие, прививать любовь и бережное отношение к нашему наследию. Я надеюсь на возможность обмена опытом с другими авторами и экспертами. Участие в проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия ­– страна возможностей» даст мне шанс стать лидером мнения и повысить видимость моего блога среди широкой аудитории, — поделилась директор АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородкой области Екатерина Крюнас, выбравшая направление «Туризм» от Минэкономразвития России.

«Для меня «Министерство контента» любимого проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия ­– страна возможностей» — это возможность не просто делать интересные посты, а создавать пространство, где идеи действительно влияют на людей. Хочу узнать, как выстраиваются сильные нарративы в блогах и сообществах, какие форматы лучше всего вовлекают аудиторию, и как оставаться искренним, но при этом заметным. Особенно интересно познакомиться с теми, кто делает ставку не только на охваты, но и на смысл — таких людей хочется поддерживать и учиться у них. Готов делиться опытом: работой с вовлечённостью, созданием видеоконтента, а ещё расскажу, как вовлекать школьников и подростков в творческие проекты. Уверен, что смогу быть полезен и как медиапартнёр, и как человек, увлечённый развитием воспитательных практик», - сказал участник направления «Наука и образование», которое курирует Минобрнауки России, амбассадор проекта «ТопБЛОГ» Александр Савкин.

В направлении «Здоровье» от Министерства здравоохранения РФ вошли авторы, создающие контент о спорте и здоровом образе жизни. Одна из участниц – заведующая отделом разработки, реализации и мониторинга корпоративных программ Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Макарова. В социальных сетях она рассказывает о том, что происходит в работе с трудовыми коллективами, пожилым населением и детьми в рамках оздоровления.

«В проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия ­– страна возможностей» хочу узнать современные тренды в блогерстве, ведении госпабликов и личных соцсетей», – отмечает автор.

Министерство культуры РФ курирует направление «Культура и творчество», где одна из участниц – фотограф Анжела Финогеева – видит уникальную возможность развить своё мастерство: «В треке «Министерство контента» мне важно чувствовать поддержку и действовать не только исходя из своей интуиции, знаний и опыта. Готова делиться своими творческими идеями и, может быть, найти возможности для масштабирования при поддержке федерального министерства и президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Участников ждёт обучение у ведущих экспертов медиасферы в мастерской управления «Сенеж», а затем командная работа с министерствами над реальными проектами. Лучшие по итогам трека смогут стать лидерами мнений в своих отраслях и продолжить совместную работу с государственными структурами. Кроме 600 конкурсантов к обучению присоединятся 100 представителей коммуникационных команд федеральных ведомств.

Образовательный трек «Министерство контента» проходит в гибридном формате и включает программы повышения квалификации для двух аудиторий. Блогеры обучаются по курсу «Контент-лидерство в эпоху цифровой экономики», в рамках которого изучают медиаландшафт, цифровую безопасность, брендинг, взаимодействие с органами власти, медиапланирование, коммуникации, правовые основы, продюсирование, сторителлинг, продвижение в соцсетях и социальную ответственность. Команды министерств осваивают курс «Цифровой голос государства», посвящённый стратегиям взаимодействия с блогерами, работе с аудиторией, UGC-контенту, цифровым проектам и медиапрактикам для госструктур. Обучение ведут десятки экспертов — журналисты, стратеги, дизайнеры и медиаменеджеры ведущих медиакомпаний страны. Завершением курса станет для участников станет аттестация.

По итогам прохождения программы 150 лучших участников попадут в следующий этап трека: в августе блогеры и представители министерств соберутся в «Сенеже», чтобы сформировать команды и начать создавать медиапроекты, отражающие актуальную государственную повестку и реальные задачи ведомств. Финал в ноябре станет главным событием программы — презентации готовых продуктов перед экспертами и ведомствами, где они определят победителей, которым откроются новые возможности, поддержка и роль медийных амбассадоров отраслей.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». Его цель — находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России. В настоящее время открыт прием заявок на образовательный трек «Медиакампус», который научит ключевым навыкам работы в соцсетях. Принять участие в проекте могут авторы контента без возрастных и географических ограничений, подав заявку на сайте: https://topblog.rsv.ru.