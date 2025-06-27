С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 июля 2025 13:51  [138] Нижний Новгород расширяет сеть общественного транспорта новыми маршрутами
01 июля 2025 13:20  [150] Нижний Новгород запускает новый электробусный маршрут для удобства жителей
01 июля 2025 13:02  [149] Сгоревший дом на улице Костина в Нижнем Новгороде расселят в ближайшие годы
01 июля 2025 12:32  [343] Солодкий оценил идею создания бесплатных точек Wi-Fi в Нижнем Новгороде
01 июля 2025 12:27  [140] Паровоз "Малютка" совершил первый рейс на Горьковской железной дороге
01 июля 2025 12:00  [176] Синоптик Мокеева рассказала нижегородцам о погоде в июле
01 июля 2025 11:55  [140] Мобильную связь постепенно отключат для иностранцев, не сдавших биометрию
01 июля 2025 11:42  [198] Новые меры поддержки нижегородских семей начали действовать с 1 июля
01 июля 2025 11:20  [160] 1,8 млн рублей выделено на покос травы на склонах нижегородского кремля
01 июля 2025 10:39  [242] 11 нелегальных свалок ликвидируют в Приокском районе Нижнего Новгорода
Общество

12 нижегородских блогеров вошли в федеральную команду "Министерства контента"

01 июля 2025 07:31  [84] Общество
12 нижегородских блогеров вошли в федеральную команду Министерства контента

Фото: с сайта АНО "Россия – страна возможностей"

12 жителей Нижегородской области стали участниками федеральной программы «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется совместно с мастерской управления «Сенеж» при поддержке пяти федеральных ведомств.

В целом из регионов России поступило более 8 000 заявок, и теперь 600 сильнейших участников пройдут программу дополнительного профессионального образования. Они будут создавать контент о ключевых сферах жизни страны.

Как отмечают организаторы, государственные институты активно взаимодействуют с креативными лидерами цифровой среды, чтобы делиться значимой информацией и вовлекать граждан в обсуждение вопросов развития страны. Создать устойчивую площадку для такого сотрудничества и подготовить медиаспециалистов поможет новый трек пятого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» – «Министерство контента». Это первая в России образовательная программа, в рамках которой федеральные министерства будут выстраивать системное взаимодействие с блогерами, формируя доверительный и открытый диалог.

«Министерство контента» – одна из первых программ, объединяющая блогеров и представителей органов власти в одной миссии: готовить лидеров мнений, способных транслировать правильные ценности, говорить о важном и делать это профессионально. Социальные сети стали инструментом формирования смыслов, поэтому всероссийский проект «ТопБЛОГ» запустил системную работу по подготовке медиаспециалистов нового поколения в партнёрстве с профильными министерствами. На участие в программе поступило 8 352 заявки из всех регионов России, это подтверждает высокий запрос на профессиональное развитие в сфере медиа. 600 сильнейших уже скоро начнут обучение, чтобы стать настоящими спикерами разных отраслей», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Тематика программы «Министерство контента» охватывает ключевые сферы жизни страны – здравоохранение, культуру и творчество, агротехнологии, образование и науку, туризм. Поддержку проекту оказывают Минздрав России, Минкультуры России, Минсельхоз России, Минобрнауки России и Минэкономразвития России.

Конкурс на участие в треке составил 14 человек на место. Претенденты проходили отбор портфолио и предлагали идеи медиапроектов для профильных министерств.

Заявки на участие в программе «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» от Нижегородской области подали 222 жителя, из которых 12 ярких авторов в итоге вошли в число сильнейших.

«От трека «Министерство контента» жду значительного повышения уровня своих профессиональных навыков в создании качественного контента о туризме и развитии регионов нашей страны. Стремлюсь использовать свой опыт для вдохновения других исследовать красоту России и делиться уникальными маршрутами. Максимально работать на сохранение и развитие, прививать любовь и бережное отношение к нашему наследию. Я надеюсь на возможность обмена опытом с другими авторами и экспертами. Участие в проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия ­– страна возможностей» даст мне шанс стать лидером мнения и повысить видимость моего блога среди широкой аудитории, — поделилась директор АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородкой области Екатерина Крюнас, выбравшая направление «Туризм» от Минэкономразвития России.

«Для меня «Министерство контента» любимого проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия ­– страна возможностей» — это возможность не просто делать интересные посты, а создавать пространство, где идеи действительно влияют на людей. Хочу узнать, как выстраиваются сильные нарративы в блогах и сообществах, какие форматы лучше всего вовлекают аудиторию, и как оставаться искренним, но при этом заметным. Особенно интересно познакомиться с теми, кто делает ставку не только на охваты, но и на смысл — таких людей хочется поддерживать и учиться у них. Готов делиться опытом: работой с вовлечённостью, созданием видеоконтента, а ещё расскажу, как вовлекать школьников и подростков в творческие проекты. Уверен, что смогу быть полезен и как медиапартнёр, и как человек, увлечённый развитием воспитательных практик», - сказал участник направления «Наука и образование», которое курирует Минобрнауки России, амбассадор проекта «ТопБЛОГ» Александр Савкин.

В направлении «Здоровье» от Министерства здравоохранения РФ вошли авторы, создающие контент о спорте и здоровом образе жизни. Одна из участниц – заведующая отделом разработки, реализации и мониторинга корпоративных программ Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Макарова. В социальных сетях она рассказывает о том, что происходит в работе с трудовыми коллективами, пожилым населением и детьми в рамках оздоровления.

«В проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия ­– страна возможностей» хочу узнать современные тренды в блогерстве, ведении госпабликов и личных соцсетей», – отмечает автор.

Министерство культуры РФ курирует направление «Культура и творчество», где одна из участниц – фотограф Анжела Финогеева – видит уникальную возможность развить своё мастерство: «В треке «Министерство контента» мне важно чувствовать поддержку и действовать не только исходя из своей интуиции, знаний и опыта. Готова делиться своими творческими идеями и, может быть, найти возможности для масштабирования при поддержке федерального министерства и президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Участников ждёт обучение у ведущих экспертов медиасферы в мастерской управления «Сенеж», а затем командная работа с министерствами над реальными проектами. Лучшие по итогам трека смогут стать лидерами мнений в своих отраслях и продолжить совместную работу с государственными структурами. Кроме 600 конкурсантов к обучению присоединятся 100 представителей коммуникационных команд федеральных ведомств.

Образовательный трек «Министерство контента» проходит в гибридном формате и включает программы повышения квалификации для двух аудиторий. Блогеры обучаются по курсу «Контент-лидерство в эпоху цифровой экономики», в рамках которого изучают медиаландшафт, цифровую безопасность, брендинг, взаимодействие с органами власти, медиапланирование, коммуникации, правовые основы, продюсирование, сторителлинг, продвижение в соцсетях и социальную ответственность. Команды министерств осваивают курс «Цифровой голос государства», посвящённый стратегиям взаимодействия с блогерами, работе с аудиторией, UGC-контенту, цифровым проектам и медиапрактикам для госструктур. Обучение ведут десятки экспертов — журналисты, стратеги, дизайнеры и медиаменеджеры ведущих медиакомпаний страны. Завершением курса станет для участников станет аттестация.

По итогам прохождения программы 150 лучших участников попадут в следующий этап трека: в августе блогеры и представители министерств соберутся в «Сенеже», чтобы сформировать команды и начать создавать медиапроекты, отражающие актуальную государственную повестку и реальные задачи ведомств. Финал в ноябре станет главным событием программы — презентации готовых продуктов перед экспертами и ведомствами, где они определят победителей, которым откроются новые возможности, поддержка и роль медийных амбассадоров отраслей.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». Его цель — находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России. В настоящее время открыт прием заявок на образовательный трек «Медиакампус», который научит ключевым навыкам работы в соцсетях. Принять участие в проекте могут авторы контента без возрастных и географических ограничений, подав заявку на сайте: https://topblog.rsv.ru.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT блогеры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных