Умные гаджеты помогли нижегородскому бизнесу ускорить цифровую трансформацию Общество

Фото: пресс-служба МТС

Цифровая экосистема МТС зафиксировала значительный рост числа M2M-устройств в Нижегородской области: за последний год их количество увеличилось на 38%. Об этом сообщили в компании по итогам анализа подключений к собственной сети в российских регионах.

Наибольшее распространение технологии получили в транспортной отрасли и сфере его производства. На этот сектор приходится свыше 41% всех M2M-устройств, подключённых к сети МТС в регионе. Следом идёт электроэнергетика. Здесь, в частности, умные решения активно применяются в жилищно-коммунальном хозяйстве для автоматического снятия показаний счётчиков и повышения эффективности работы систем водо- и энергоснабжения. Замыкают тройку лидеров охранные компании и службы безопасности.

Технологии машинного взаимодействия находят применение в самых разных отраслях — от промышленности до сельского хозяйства. В производстве они обеспечивают контроль за технологическими процессами, повышают безопасность и способствуют энергоэффективности. В агросекторе системы следят за состоянием почвы, управляют поливом и внесением удобрений.

Также M2M-решения активно внедряются в логистике, торговле, строительстве и других сегментах экономики, способствуя их цифровому развитию.

Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, компании региона эффективно используют возможности интернета вещей. Например, платформа IoT от МТС позволяет автоматически собирать данные о потреблении ресурсов, заменяя ручной труд и повышая точность учёта. Это помогает бизнесу снижать издержки, оптимизировать процессы и сосредоточиться на стратегических задачах.

Кроме Нижнего Новгорода, в число лидеров по числу M2M-подключений также входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Челябинск.