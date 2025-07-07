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Общество

ВТБ: Нижегородцы — одни из самых больших любителей мороженого в России

09 июля 2025 13:00  [75] Общество
ВТБ: Нижегородцы — одни из самых больших любителей мороженого в России

Фото: Александр Воложанин

ВТБ назвал регионы, в которых живут самые большие любители мороженого — это Тюменская, Курская, Смоленская, Белгородская и Нижегородская области. В них одни из самых низких цен на мороженое, что может обуславливать его повышенную популярность среди местных жителей, следует из данных ИИ-сервиса ВТБ «Геоплатформа».

Аналитики банка проанализировали продажи мороженого в различных регионах страны в течение 2024 года и предыдущих лет. Выяснилось, что в Тюменской, Курской, Смоленской, Белгородской и Нижегородской областях средняя цена на мороженое составляет около 60–70 рублей, и на каждого жителя этих регионов приходится по 6,5–7 пачек мороженого в год, тогда как в среднем по стране при стоимости мороженого в 90 рублей на жителей приходится по 4,5–5 пачек мороженого.

Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область хотя и в абсолютных числах превзошли многие регионы по общему количеству проданных пачек мороженого, в пересчете на количество купленного мороженого на жителя не отличаются в среднем по стране.

Самое дорогое мороженое продается в регионах Дальнего Востока (120–140 рублей за пачку), в Москве (115 рублей), а также в Крыму (105–108 рублей) и на курортах Краснодарского края (104 рублей).

Регионами, где можно найти самое дешевое в стране мороженое, стали Тамбовская, Белгородская, Псковская области, а также республики Чувашия и Мордовия. Жители этих регионов отдают порядка 60 рублей за пачку холодного лакомства.

Меньше всего покупают мороженого в Северной Осетии — Алании, Чечне, Тыве, Дагестане и Ингушетии: здесь на каждого жителя приходится по три пачки холодного лакомства и меньше.

Традиционно временем повышенной популярности мороженого являются летний период и сентябрь. По подсчетам аналитиков ВТБ, средняя цена мороженого по всей стране составляет порядка 90 рублей.

Мужчины и женщины в среднем по стране покупают равное количество мороженого, но есть регионы, в которых гендерные различия в продажах мороженого более заметны. Например, в Липецкой, Мурманской, Амурской, Рязанской, Ростовской и Псковской областях, а также в республиках Хакасия, Северная Осетия — Алания и Дагестан мужчины покупают в среднем на 20% больше мороженого, чем женщины. А в Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской и Нижегородской областях и в Марий Эл, Карачаево-Черкесской, Чувашской республиках — напротив, женщины в среднем покупают на 20% больше мороженого, чем мужчины. В целом, отмечают аналитики ВТБ, женщины подчас склонны покупать более дорогое мороженое, чем мужчины.

Аналитики ВТБ также проанализировали продажи конкретных типов мороженого. Оказалось, что, например, в Курской и в Нижегородской областях, а также в Удмуртии, Чувашии и Югре самым любимым видом мороженого является пломбир. Фанаты мороженого в рожках проживают в Тюменской, Смоленской, Ленинградской и Пензенской областях, а также в Санкт-Петербурге. А фруктовый лед больше всего любят в Костромской и в Брянской областях, а также в Коми и Бурятии.

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