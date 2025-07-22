Доля цифровой ипотеки превысила 96% Общество

Доля цифровой ипотеки в 2025 году выросла более чем на треть по сравнению с предыдущим полугодием и превысила 96% от общего числа выданных с начала года кредитов, сообщили в Банке ДОМ.РФ. При таком формате все этапы сделки от подачи заявки до регистрации объекта в Едином государственном реестре недвижимости проходят онлайн. Цифровой ипотекой воспользовались 7300 семей, объем оформленных кредитов составил около 47 млрд рублей.

«Цифровизация позволяет минимизировать человеческое участие, повысить производительность труда, снизить расходы, а для клиента – это удобство обслуживания и бесшовный, быстрый сервис. В 47 регионах доля цифровой ипотеки составляет 100% – от Арктических и Дальневосточных территорий до регионов Сибири, Поволжья и Центральной России», – подчеркнул заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Среди регионов с абсолютным показателем цифровой ипотеки – Хабаровский, Камчатский, Забайкальский края, Сахалин, Республики Якутия, Бурятия, Алтай, Тыва, Хакасия, ХМАО, ЯНАО, Адыгея, Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Ульяновская, Саратовская, Кировская, Новгородская, Вологодская, Архангельская, Мурманская, Псковская, Томская, Омская, Кемеровская, Курганская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Волгоградская, Астраханская области и др.

«Сегодня работает ряд инструментов, позволяющих проводить сделку с недвижимостью в дистанционном режиме. Это в том числе онлайн-подача заявки на кредит по QR-коду с использованием цифрового профиля Госуслуг, открытие счета по биометрии, подписание документов по сделке бесплатной электронной подписью «Госключ», онлайн-регистрация в Росреестре и многое другое. Кроме того, используются инновационные решения, позволяющие ускорить совершение сделки, например, искусственный интеллект для распознавания договоров долевого участия, что оптимизирует процесс подготовки ипотечной документации», – сообщил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак.