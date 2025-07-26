Автоэксперты считают неоднозначным запрет на работу мигрантов в такси Общество

В России обсуждают полный запрет на работу мигрантов в такси. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поддержал эту инициативу. Он подчеркнул, что безопасность пассажиров должна быть на первом месте, и нельзя допускать к управлению транспортными средствами водителей, не обладающих должной квалификацией.

Накануне в Санкт-Петербурге запретили иностранцам работать в такси до конца 2025 года. Под запрет попали водители, работающие в России по патенту, что означает, что они прибыли в страну без визы. На иностранных водителей поступало много жалоб- якобы, они не знают языка и культуры.

Власти горда дали работодателям три месяца на расторжение договоров с иностранными сотрудниками и поиск замены среди граждан России. Это направлено на повышение безопасности и качества услуг, но в профсоюзе запрет назвали "глупым пиар-ходом".

Ранее подобные ограничения ввели в Курской, Тульской, Новосибирской, Челябинской, Тюменской, Самарской, Магаданской, Воронежской, Амурской областях, Камчатском крае, Крыму и Якутии.

Эксперты считают, что такие ограничения могут повысить уровень безопасности на дорогах. Однако они также отмечают, что это может привести к увеличению стоимости поездок из-за роста конкуренции среди водителей и необходимости повышения их квалификации.

Также существует риск, что запрет не даст ожидаемого эффекта, если не будет сопровождаться дополнительными мерами, такими как ужесточение контроля за соблюдением правил дорожного движения и повышение требований к подготовке водителей.

При этом автоюрист и правозащитник Лев Воропаев в разговоре с телеканалом "360" отметил, что в Российской Федерации запрещено управлять транспортными средствами по иностранным водительским удостоверениям, за исключением граждан Киргизии.

"Каждый водитель в такси должен иметь российские права, то есть он проходит подготовку в автошколе и сдаёт экзамен", - подчеркнул юрист.

Воропаев предложил альтернативное решение — внедрение беспилотных такси. В качестве примера он привёл опыт США, где искусственный интеллект постепенно вытесняет водителей. Исследования показали, что уровень безопасности в таких такси значительно выше, чем в обычных, где водитель может устать, потерять концентрацию и бдительность.

"Для меня загадка, почему "Яндекс Такси", которые уже несколько лет проводят тестирования, до сих пор не перешли на технологические рельсы", — подытожил эксперт.