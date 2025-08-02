Никто, кроме них: как в Нижнем Новгороде прошел День ВДВ

95-ю годовщину со дня образования легендарных воздушно-десантных войск отметили в нижегородском парке Победы 2 августа 2025 года.
Сначала прошел митинг. Его участники возложили цветы к монументу Героя Советского Союза Василия Маргелова, почтив память всех солдат и офицеров ВДВ, которые отдали жизнь за Родину в разные годы.
В течение дня пришедшие в парк могли посетить выставку стрелкового оружия и познакомиться с историей ВДВ. А еще всех желающих угощали солдатской кашей.
Кульминацией праздника стала реконструкция боя десантников с террористами. За основу постановщики взяли Афганскую войну.
Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.
Фото: Александр Воложанин
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