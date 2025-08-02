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Общество

Никто, кроме них: как в Нижнем Новгороде прошел День ВДВ

02 августа 2025 17:22  [85] Общество

95-ю годовщину со дня образования легендарных воздушно-десантных войск отметили в нижегородском парке Победы 2 августа 2025 года. 

Сначала прошел митинг. Его участники возложили цветы к монументу Героя Советского Союза Василия Маргелова, почтив память всех солдат и офицеров ВДВ, которые отдали жизнь за Родину в разные годы. 

В течение дня пришедшие в парк могли посетить выставку стрелкового оружия и познакомиться с историей ВДВ. А еще всех желающих угощали солдатской кашей. 

Кульминацией праздника стала реконструкция боя десантников с террористами. За основу постановщики взяли Афганскую войну.

Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже. 

Фото: Александр Воложанин

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День ВДВ 2025
День ВДВ 2025
День ВДВ 2025
День ВДВ 2025
День ВДВ 2025
День ВДВ 2025
День ВДВ 2025
День ВДВ 2025
День ВДВ 2025
День ВДВ 2025
День ВДВ 2025
День ВДВ 2025
День ВДВ 2025
День ВДВ 2025
День ВДВ 2025

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Теги:
ВДВ Военные Праздники
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Фоторепортажи
Никто, кроме них: как в Нижнем Новгороде прошел День ВДВ
02 августа 2025 17:22Никто, кроме них: как в Нижнем Новгороде прошел День ВДВ
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