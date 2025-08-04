Екатерина Вилкова из Нижнего Новгорода снялась в новой военной драме Культура и отдых

Фото: телеканал "Россия"

Актриса Екатерина Вилкова, родом из Нижнего Новгорода, приняла участие в съемках военной драмы "Балтийское море" (16+) режиссера Алексея Карелина. Проект стал продолжением уже известных картин "Черное море" (16+) и "Баренцево море" (16+), в которых также главную роль исполнила нижегородка Вилкова.



По информации пресс-службы телеканала "Россия", съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и на локациях Ленинградской области.



Сюжет картины разворачивается летом 1944 года. В Балтийском море советский "морской охотник" уничтожает немецкую подлодку U-250, на борту которой находятся секретные акустические торпеды Т-5 "Цаункёниг". Эти разработки способны кардинально изменить ход военных действий в Европе. В ответ на потерю Германия активирует диверсионную операцию: агент "Фауст" (Сергей Шнырёв) прибывает в Ленинград, где вместе с группой подрывников намерен уничтожить торпеды и советское КБ, работающее над системами противоторпедной защиты.



Главным героям — подполковнику Сергею Сабурову (Павел Трубинер) и майору Елене Солей (Екатерина Вилкова) — предстоит выйти на след диверсантов, разоблачить "крота" в собственных рядах и не потерять друг друга, несмотря на сложнейшие испытания. Их отношения окажутся под угрозой после появления таинственной женщины в исполнении Анастасии Микульчиной.



Режиссер Алексей Карелин отметил, что съемочный процесс оказался эмоционально насыщенным:



"Это был по-настоящему разноплановый опыт — и трудный, и захватывающий. Мы вложили в эту историю не только драматургию, но и человеческую глубину. Уверен, зрителю будет интересно наблюдать за развитием как сюжетной интриги, так и личных судеб героев", — рассказал Карелин.