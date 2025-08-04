Нижний Новгород — все ближе к званию кинематографической столицы России Культура и отдых

Фото: KION

Благодаря узнаваемой архитектуре, богатой истории и аутентичной городской среде, Нижний Новгород всё чаще становится выбором режиссёров и продюсеров. Этот город с выразительной визуальной атмосферой идеально подходит как для исторических фильмов, так и для современных сериалов. Один из свежих примеров — сериал "Три сестры" (18+), снятый в Нижнем и представленный в этом году на фестивале "Горький fest" (18+). Проект продолжает традицию съёмок ярких кинопроектов в городе.

Современный кинематограф открывает город заново

Нижний Новгород всё активнее появляется на экранах. В центре сюжета нового сериала "Три сестры", доступного на KION от экосистемы МТС, — история трёх сестёр, мечтающих переехать в Москву. Однако их жизнь в родном городе оказывается далеко не такой серой, как это часто показывают в сериалах о "провинции". У мамы (в исполнении Ларисы Гузеевой) здесь ювелирный бизнес, а ещё она привезла из отпуска молодого массажиста, которого сыграл Павел Деревянко. И всё это — на фоне Нижнего Новгорода, снятого живо и выразительно.

Город уже появлялся в других заметных проектах. Комедия "Я худею" (18+, 2018) использовала светлые и узнаваемые городские пейзажи, а сериал "Нина" (18+, 2022) от Жоры Крыжовникова показывал Нижний не мрачным, а живым и наполненным характером. В сериале "ФК Родина" (18+) снимали как стадион, так и жилые кварталы — авторы акцентировали внимание на современной городской среде.

Исторические фильмы и советская классика

Город давно полюбился кинематографистам. Ещё в 1950-х на его улицах снимали драму "Екатерина Воронина" (6+) с Людмилой Хитяевой. Позже — такие фильмы, как "Свет далёкой звезды" (16+), "Ещё не вечер" (12+), "Жизнь Клима Самгина" (0+), "Конец операции „Резидент“" (12+). В них улицы Горького (так город назывался в советское время) становились важным элементом сюжета. Уникальность Нижнего в том, что многие из локаций сохранились: купеческие особняки, индустриальные постройки, старинные дворы и окраины всё ещё можно узнать в кадре.

В 1994 году Никита Михалков выбрал Зеленый город (входит в Нижний Новгород) для съёмок "Утомлённых солнцем" (18+) — ленты, получившей "Оскар" и Гран-при Канн. А в "Сибирском цирюльнике" (1998) сцены снимались на Благовещенской площади и у Присутственных мест — именно историческая застройка передала атмосферу имперской России конца XIX века.

"Жмурки", Балабанов и кинематографический туризм

Культовый фильм Алексея Балабанова "Жмурки" (18+) также снимался в приволжской столице. Бани на Ковалихе, дворы, железнодорожные станции и типовые многоэтажки стали яркими декорациями для криминальной комедии с абсурдным юмором. Поклонники до сих пор устраивают неофициальные туры по местам съёмок, где каждый угол стал частью истории отечественного кино.

"Горький fest" как визитная карточка города

С 2017 года приволжская столица принимает один из крупнейших летних кинофестивалей страны — "Горький fest". Он начинался как локальная инициатива, а сегодня вырос в международную площадку, собирающую кинематографистов, актёров и зрителей. В рамках фестиваля показывают свыше 140 фильмов, проводят обсуждения, лекции и мастер-классы. Город стал не просто площадкой, а настоящим участником фестиваля — многие картины, представленные в программе, сняты именно здесь.

Город, который в кадре остаётся собой

Нижний Новгород всё чаще играет не декорации, а самого себя. Его ценят за старинные кирпичные фасады, набережные Волги, закоулки. Благодаря вниманию режиссёров и любви зрителей, Нижний постепенно становится настоящей киностолицей России — не по формальному статусу, а по сути.

