Члены Общественной палаты Нижнего Новгорода передали мотоцикл в зону СВО

Фото: сайт мэрии Нижнего Новгорода

Члены Общественной палаты собрали средства на закупку мотоцикла класса «эндуро» для казачьего добровольческого батальона «Терек» в зону СВО. В настоящий момент это уже шестой мотоцикл, который отправился на фронт из Нижнего Новгорода в рамках акции #мотонафронт. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города.

Как рассказал заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пермяков, средства на приобретение техники для нужд нижегородцев, находящихся в зоне СВО, были собраны в кратчайшие сроки за счет личных взносов членов Общественной палаты и поддержки городской администрации. «Мотоцикл - один из самых актуальных запросов от наших парней на СВО. Это больше, чем средство передвижения, а необходимость. Мотоциклы помогают выполнять задачи, спасая при этом жизни нашим ребятам», - рассказал Пермяков, знакомый с ситуацией в зоне СВО по волонтерской деятельности, добавив, что он еще в апреле передал свой личный мотоцикл в нижегородскую бригаду разведки и призвал нижегородцев присоединиться к акции.

Как отметили в городской Общественной палате, мотоцикл предназначен для батальона «Терек», куда после боевого слаживания вместе с группой земляков отправился член Общественной палаты Нижнего Новгорода 2-го созыва Андрей Нестеренко. Передачу до фронта обеспечат волонтеры «Команды Победы». Как рассказал руководитель волонтерской группы «Команды Победы» Роман с позывным «Монтана», гуманитарные грузы для нижегородских бойцов доставляются в зону СВО ежемесячно. «Мы везем все, что нужно нашим парням. Грузы помогают собирать как простые нижегородцы, так и предприятия, и организации. Самое важное сейчас - быстрая техника: мотоциклы, квадроциклы и автомобили «Нивы», – отметил он.

Как сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики, члены палаты регулярно принимают участие в гуманитарных и волонтерских миссиях, сами посещают территорию СВО, также оказывают постоянную помощь участникам и семьям военнослужащих из Нижнего Новгорода. «Наши бойцы чувствуют надежный тыл благодаря усилиям общественных объединений, граждан и органов власти. Мы регулярно собираем и отправляем гуманитарную помощь нашим бойцам. Также уделяем большое внимание патриотическому воспитанию нашей молодежи: по поручению главы города Юрия Шалабаева создан музей, посвященный СВО, который за год уже принял более 44 тысяч посетителей», - заявил директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян.

Ранее сообщалось, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил Нижегородский военный госпиталь и встретился с участниками СВО, которые после ранений проходят лечение и готовятся протезированию.

Напомним, что отправку изъятых у нижегородцев мотоциклов на СВО хотят ускорить.

