Розничную продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде в День города Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде 16 августа, в день празднования Дня города (0+), вводится ограничение на продажу алкогольной продукции. Как сообщили изданию "КП-Нижний Новгород" в департаменте развития предпринимательства, соответствующий запрет затронет розничную торговлю спиртным.

Ограничение будет действовать исключительно на территории, где пройдут праздничные мероприятия, и сохранится вплоть до их завершения.

Напомним, в связи с торжествами в приволжской столице запланированы масштабные ограничения движения. Центральные улицы начнут закрывать для транспорта с 12 августа, а часть дорожных участков останется недоступной вплоть до 25 августа.

