После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
08 августа 2025 13:03  [89] В Нижегородской области назвали победителя второго сезона реалити-шоу "Мой стартап"
08 августа 2025 11:57  [173] Розничную продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде в День города
08 августа 2025 11:40  [158] Соцфонд выплачивает нижегородским матерям пособия при увольнении
08 августа 2025 08:00  [190] Каждый третий сотрудник в Нижегородской области работает без премий
07 августа 2025 19:19  [317] Нижегородское предприятие задолжало сотрудникам 14 млн рублей
07 августа 2025 19:14  [41] ИТ-кампус "НЕЙМАРК" запустил цикл встреч на тему подготовки ИТ-кадров для нижегородского бизнеса
07 августа 2025 18:00  [38] Льготный заем федерального ФРП позволил нижегородскому предприятию запустить новое производство
07 августа 2025 17:44  [94] Более 200 нижегородцев с ОВЗ нашли работу с помощью кадрового центра
07 августа 2025 14:14  [336] Приставы ограничили сделки с имуществом нижегородских должников на 17 млрд
07 августа 2025 12:04  [34] Для резидентов нижегородской ОЭЗ "Кулибин" разработаны механизмы кадрового обеспечения
Экономика

Розничную продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде в День города

08 августа 2025 11:57  [173] Экономика
Розничную продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде в День города

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде 16 августа, в день празднования Дня города (0+), вводится ограничение на продажу алкогольной продукции. Как сообщили изданию "КП-Нижний Новгород" в департаменте развития предпринимательства, соответствующий запрет затронет розничную торговлю спиртным.

Ограничение будет действовать исключительно на территории, где пройдут праздничные мероприятия, и сохранится вплоть до их завершения.

Напомним, в связи с торжествами в приволжской столице запланированы масштабные ограничения движения. Центральные улицы начнут закрывать для транспорта с 12 августа, а часть дорожных участков останется недоступной вплоть до 25 августа.

Подробнее о концепции празднования Дня города-2025 мы рассказывали здесь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алкоголь День города Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных