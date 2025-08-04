Розничную продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде в День города

Фото:
В Нижнем Новгороде 16 августа, в день празднования Дня города (0+), вводится ограничение на продажу алкогольной продукции. Как сообщили изданию "КП-Нижний Новгород" в департаменте развития предпринимательства, соответствующий запрет затронет розничную торговлю спиртным.
Ограничение будет действовать исключительно на территории, где пройдут праздничные мероприятия, и сохранится вплоть до их завершения.
Напомним, в связи с торжествами в приволжской столице запланированы масштабные ограничения движения. Центральные улицы начнут закрывать для транспорта с 12 августа, а часть дорожных участков останется недоступной вплоть до 25 августа.
Подробнее о концепции празднования Дня города-2025 мы рассказывали здесь.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+