Граффити в честь героя СВО Сергея Франко открыли в Нижнем Новгороде Общество

7 августа в Сормовском районе Нижнего Новгорода состоялось торжественное открытие арт-объекта, посвященного сержанту Сергею Франко, героически погибшему при выполнении воинского долга на СВО. Мурал создан Волонтёрами Победы в рамках проекта «Образ Победы. Связь поколений».

На церемонии открытия граффити присутствовали глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова, вдова и дети героя, активисты движения «Волонтёры Победы» и регионального отделения движения «Движение первых», а также жители города.

Сергей Франко связал свою жизнь с профессиональной службой в Вооруженных силах РФ. В 2016 году принимал участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской республики, был удостоен высоких государственных наград. В 2022 году добровольцем отправился на передовую СВО. Героически погиб, выполняя боевую задачу, посмертно награжден орденом Мужества.

«Открытие каждого граффити в рамках проекта «Образ Победы» - это особое событие для волонтёрского движения. Сегодня мы увековечили память настоящего героя - Сергея Франко, чей подвиг стал примером беззаветного служения Родине. Его жизнь - пример истинного мужества, преданности стране и несгибаемой воли. Волонтёры Победы и дальше будут делать всё возможное, чтобы молодое поколение знало и помнило настоящих героев», - подчеркнула руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.

В рамках проекта «Образ Победы» принимаются заявки на создание мемориальных граффити в честь участников Великой Отечественной войны, героев специальной военной операции, воинов-интернационалистов. Подать заявку можно по телефонам: 8-831-410-81-10 или 8-800-222-00-13 либо написать в сообщения группы «Волонтёры Победы» в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/niznovgorod.zapobedu.

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"