Общество

Для глухих нижегородцев проводят занятия верховой ездой

08 августа 2025 19:34  [1] Общество
Для глухих нижегородцев проводят занятия верховой ездой

Фото: Екатерина Сторожук

В селе Вязовка Кстовского района проходят занятия верховой ездой для глухих и слабослышащих нижегородцев. Проект реализуется в рамках инициативы "Иммерсивные спортивно-краеведческие туры для глухих "Загадочная Оболенщина" и получил поддержку Фонда президентских грантов.

Организатором выступает НКО "Детский конный клуб "Неограниченные возможности". Уроки верховой езды сочетаются с элементами иппотерапии, краеведением и интерактивными экскурсиями по историческим местам Кстовского района.

Участники не просто знакомятся с достопримечательностями, но и буквально "переносятся" в атмосферу XIX века: примеряют исторические костюмы, осматривают артефакты Музея ямщицкого дела, участвуют в литературных чтениях. На одном из занятий 6 августа побывала возрастная группа — участникам от 80 лет и старше.

Самым старшим стал 93-летний Олег Кудряшов. По его словам, благодаря поездкам в Вязовку он снова почувствовал бодрость и интерес к жизни. Особенно он отметил важность постоянного сопровождения сурдопереводчика.

"Сегодня занималась старшая группа, и они удивительно активны. Без труда садятся на лошадей, уверенно держатся в седле и вовлечены в процесс", — рассказала руководитель проекта Анна Чапыгина.

Проект уже объединил более 150 участников с нарушением слуха. Присоединиться к занятиям можно бесплатно — запись ведётся через официальные сообщества во "ВКонтакте": https://vk.com/obolenshina, https://vk.com/avroragreenn.

Теги:
Животные Инвалиды Кстово
