Нижегородский аэропорт опроверг информацию о введении плана "Ковер"

Информация о введении плана "Ковер" в нижегородском аэропорту имени Чкалова не соответствует действительности.
Вечером 8 августа в ряде телеграм-каналов появилась информация о якобы введенных ограничениях на прием и отправку рейсов в Нижнем Новгороде. При этом обычно о таких новостях первыми информирует Росавиация.
Вскоре пресс-служба воздушной гавани выступила с официальным заявлением: аэропорт работает штатно, в Сети распространяется фейк.
Нижегородцам напомнили, что доверять следует лишь официальным источникам. А уточнить статус рейса можно в авиакомпании и онлайн-табло аэропорта.
