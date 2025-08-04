Нижегородский аэропорт опроверг информацию о введении плана "Ковер" Общество

Информация о введении плана "Ковер" в нижегородском аэропорту имени Чкалова не соответствует действительности.

Вечером 8 августа в ряде телеграм-каналов появилась информация о якобы введенных ограничениях на прием и отправку рейсов в Нижнем Новгороде. При этом обычно о таких новостях первыми информирует Росавиация.

Вскоре пресс-служба воздушной гавани выступила с официальным заявлением: аэропорт работает штатно, в Сети распространяется фейк.

Нижегородцам напомнили, что доверять следует лишь официальным источникам. А уточнить статус рейса можно в авиакомпании и онлайн-табло аэропорта.