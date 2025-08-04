Автозаезд "Инва Dрайв" объединил водителей с инвалидностью в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: организаторы мероприятия

В Нижнем Новгороде состоялось уникальное спортивное событие — автозаезд "Инва Dрайв", в котором приняли участие водители с ограниченными возможностями здоровья. Все участники управляли автомобилями, оснащёнными ручным управлением.

Мероприятие было организовано региональной общественной организацией инвалидов "Инватур" при поддержке благотворительного фонда "Пари и побеждай". В заезде соревновались 13 парных экипажей, каждый из которых состоял из двух человек. Среди участников был и ветеран СВО.

Торжественное открытие соревнований прошло при участии управляющей Нижегородским отделением Социального фонда России Арины Садулиной. В своём выступлении она подчеркнула важность подобных инициатив:

"Эти соревнования показывают нам истинную силу человеческого духа, который помогает преодолевать любые трудности", — отметила она.

По итогам состязания победителем стал Кавказ Сулейманов, продемонстрировавший высокий уровень водительского мастерства. В качестве приза он получил сертификат на 160 литров бензина.

Организаторы выразили надежду, что "Инва Dрайв" станет доброй традицией и будет вдохновлять всё больше людей на активную и насыщенную жизнь, вне зависимости от физических ограничений.