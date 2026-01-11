Нижегородская "Чайка" крупно уступила "Стальным лисам" 1:7

Фото:
Нижегородская "Чайка" 11 января крупно проиграла "Стальным лисам" из Магнитогорска 1:7. Об этом сообщается в соцсетях МХК "Чайка".
Гол престижа у нижегородцев в этом матче забил нападающий Ян Мельников.
После игры форвард "Чайки"извинился перед болельщиками.
"Уступили в характере, было много индивидуальных ошибок. Будем настраиваться на следующую игру, надо дорабатывать в каждом моменте", - подчеркнул игрок.
Нижегородцы уступили по броскам в створ ворот (31-44), по выигранным вбрасываниям (23-33), а также по блокированным броскам (8-21).
Свой следующий матч (6+) МХК "Чайка" проведет 13 января в Нижнем Новгороде против уфимского "Толпара".
Ранее сообщалось, что нижегородская "Чайка" всухую проиграла омским "Ястребам".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+