Нижегородская "Чайка" крупно уступила "Стальным лисам" 1:7 Спорт

Фото: МХК "Чайка"

Нижегородская "Чайка" 11 января крупно проиграла "Стальным лисам" из Магнитогорска 1:7. Об этом сообщается в соцсетях МХК "Чайка".

Гол престижа у нижегородцев в этом матче забил нападающий Ян Мельников.

После игры форвард "Чайки"извинился перед болельщиками.

"Уступили в характере, было много индивидуальных ошибок. Будем настраиваться на следующую игру, надо дорабатывать в каждом моменте", - подчеркнул игрок.

Нижегородцы уступили по броскам в створ ворот (31-44), по выигранным вбрасываниям (23-33), а также по блокированным броскам (8-21).

Свой следующий матч (6+) МХК "Чайка" проведет 13 января в Нижнем Новгороде против уфимского "Толпара".

Ранее сообщалось, что нижегородская "Чайка" всухую проиграла омским "Ястребам".