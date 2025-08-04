Более 70 нижегородцев с инсультом спасли с помощью тромбоэкстракции в ГКБ №5 Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

Более 70 пациентов с инсультами удалось спасти врачам Городской клинической больницы №5 Нижнего Новгорода с помощью метода тромбоэкстракции. Об этом сообщили в региональном минздраве.

По его данным, эту технологию в учреждении начали применять около трёх лет назад. Она позволяет восстановить проходимость сосуда, закупоренного тромбом, и тем самым предотвратить не только летальный исход, но и инвалидность.

В ведомстве рассказали, что недавно хирурги больницы спасли женщину, которая впала в кому после резкой потери сознания. Родственники вызвали скорую помощь, и в стационаре пациентке диагностировали инсульт. Выяснилось, что у неё закупорена базилярная артерия — один из главных сосудов, питающих головной мозг. По словам врачей, удаление тромба было единственным шансом на спасение, поскольку без операции смертность при таких поражениях достигает 90–100%.

Главный врач ГКБ №5 Николай Родин рассказал, что экстренно собранный консилиум врачей принял решение провести этапную реперфузионную терапию: сначала пациентке ввели препарат, растворяющий тромб, а затем извлекли его остатки в специализированной операционной. Уже через час женщина пришла в сознание, а неврологические симптомы начали ослабевать. На следующий день её перевели из реанимации в неврологическое отделение. К этому моменту у пациентки восстановились речь и двигательная активность. Сейчас она выписана и продолжает амбулаторную реабилитацию.

О деталях операции рассказал рентгенэндоваскулярный хирург Дмитрий Волков. По его словам, тромбоэкстракция относится к высокотехнологичным и малоинвазивным вмешательствам. Через прокол в бедренной, плечевой или лучевой артерии врачи вводят проводник и катетер, которые под рентгеновским контролем продвигаются к сосудам головного мозга. С помощью специального насоса тромб удаляется, восстанавливая кровоток.

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Денис Петров отметил, что ключевым условием эффективности процедуры является своевременное поступление пациента в больницу. По его словам, операцию необходимо провести в течение шести часов с момента появления симптомов, а в некоторых случаях — до 24 часов.

Николай Родин подчеркнул, что проведение тромбоэкстракции требует слаженной работы мультидисциплинарной команды. В процессе участвуют неврологи, рентгенологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, а также средний и младший медперсонал. Важную роль играет и послеоперационное наблюдение, интенсивная терапия и ранняя реабилитация, которая начинается уже на следующий день после операции.

Медики напоминают, что инсульт развивается внезапно. Его признаками могут быть слабость или онемение одной стороны тела (лица, руки или ноги), нарушение речи, трудности с пониманием, а также потеря координации и асимметрия лица.

"Если увидели такие симптомы у кого-либо, немедленно вызывайте скорую помощь. В таких случаях счёт идёт на минуты. У врачей есть всего несколько часов, чтобы оказать помощь и предотвратить тяжёлые последствия", — отметил заведующий отделением интенсивной терапии острых нарушений мозгового кровообращения Илья Кондрашов.

В региональном минздраве напомнили, что инсульт можно предупредить, если вести здоровый образ жизни и регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Работа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и повышение продолжительности жизни входят в задачи нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который стартовал в России с 2025 года. Он стал продолжением нацпроекта "Здравоохранение" и охватывает все направления в медицине — от модернизации первичного звена до реабилитации пациентов. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина.