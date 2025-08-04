Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Происшествия

Житель Московского района подозревается в убийстве супруги

13 августа 2025 13:53
Житель Московского района подозревается в убийстве супруги

Фото: СУ СК Нижегородской области

В Московском районе Нижнего Новгорода расследуется уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своей супруги. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, утром 11 августа в квартире одного из домов на улице Шаляпина между супругами произошел конфликт. Во время ссоры на почве ревности, мужчина предположительно нанес жене ножевые удары.

От полученных травм 45-летняя женщина скончалась на месте до прибытия экстренных служб.

Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ему предъявлено официальное обвинение в убийстве. По решению суда обвиняемый заключен под стражу.

Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства по делу.

Ранее сообщалось, что жителя Городца осудят за жестокое убийство знакомой.

Теги:
Убийство Уголовное дело
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных