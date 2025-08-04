Житель Московского района подозревается в убийстве супруги Происшествия

Фото: СУ СК Нижегородской области

В Московском районе Нижнего Новгорода расследуется уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своей супруги. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, утром 11 августа в квартире одного из домов на улице Шаляпина между супругами произошел конфликт. Во время ссоры на почве ревности, мужчина предположительно нанес жене ножевые удары.

От полученных травм 45-летняя женщина скончалась на месте до прибытия экстренных служб.

Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ему предъявлено официальное обвинение в убийстве. По решению суда обвиняемый заключен под стражу.

Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства по делу.

