Житель Московского района подозревается в убийстве супруги

В Московском районе Нижнего Новгорода расследуется уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своей супруги. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
По данным следствия, утром 11 августа в квартире одного из домов на улице Шаляпина между супругами произошел конфликт. Во время ссоры на почве ревности, мужчина предположительно нанес жене ножевые удары.
От полученных травм 45-летняя женщина скончалась на месте до прибытия экстренных служб.
Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ему предъявлено официальное обвинение в убийстве. По решению суда обвиняемый заключен под стражу.
Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства по делу.
