Подростка, устроившего резню в нижегородской школе №117, будут судить Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летнего школьника, обвиняемого в покушении на убийство двух сверстников. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.

По данным следствия, инцидент произошёл в марте 2025 года в одной из школ Сормовского района. Во время учебного дня подросток, испытывая личную неприязнь к двум одноклассникам из-за продолжительных конфликтов, напал на них с ножом прямо в классе. Он нанёс обоим школьникам колото-резаные ранения в область шеи.

Однако довести задуманное до конца фигурант не успел — его остановили, а пострадавшим быстро оказали медицинскую помощь. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, оба ученика получили лёгкий вред здоровью.

В отношении подростка была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следственные органы собрали достаточную доказательственную базу, подтверждающую вину несовершеннолетнего. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство двух и более лиц.

Кроме того, в рамках расследования проводится проверка возможной халатности со стороны должностных лиц. Следствие выясняет все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, которые могли способствовать трагедии.

В региональной прокуратуре добавили, что обвинительное заключение утверждено, и дело вскоре будет передано в суд.