Нижегородский транспорт изменит схему движения из-за Дня города Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде временно изменится движение общественного транспорта в связи с подготовкой и празднованием 804-летия города, сообщили в городской администрации.

С 12 по 15 августа, а также с 17 по 20 августа будет полностью перекрыт участок площади Минина и Пожарского — от улицы Варварской до Георгиевского съезда. В это время автобусы № 13, 19, 24, 31, 40, 45, 64, 74, 90, 97, 226 и 304 будут курсировать по улицам Пискунова и Варварской в обоих направлениях.

Дополнительные ограничения вводятся с 16 по 17 августа. На сутки будет закрыт проезд по площади Минина и Пожарского, а также по улицам Минина и Варварской - от Пискунова до самой площади. Кроме того, будет перекрыт Зеленский съезд от дома № 9 по Почаинскому оврагу до площади Минина и Пожарского. В этот период маршруты электробусов Э9, Э13 и Э17 будут направлены по улицам Пискунова, Ульянова, Нестерова и Большой Печёрской до конечной остановки, расположенной у здания "Речного училища".

Автобусы № 3, 61, 70 и 91 в направлении площади Свободы будут следовать через Похвалинский съезд, улицу Маслякова, площадь Горького, улицы Горького, Ошарскую, Октябрьскую и Варварскую. В обратную сторону, к Канавинскому мосту, они поедут по Варварской, Октябрьской, Ошарской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Ильинской, Малой Покровской и Похвалинскому съезду.

Автобусы № 13, 19, 24, 45, 74, 90, 226 и 304 в сторону улицы Минина будут двигаться по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Горького, Ошарской, Октябрьской, Варварской и Пискунова. В сторону Канавинского моста — по Пискунова, Варварской, Октябрьской, Ошарской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Ильинской, Малой Покровской и Похвалинскому съезду.

Автобусы № 40, 64 и 97 будут следовать по улице Пискунова в обоих направлениях.

Маршруты № 52, 71 и 95 будут направлены по Нижне-Волжской набережной до остановки "Катер Герой". На этих маршрутах предусмотрены все стандартные остановочные пункты, расположенные по пути следования.

Кроме того, автобусы № 1 и 68 временно будут курсировать только до площади Горького. Маршрут № 31 будет сокращён до остановки "Водная академия".

Ранее сообщалось, что масштабные ограничения движения транспорта затронут несколько улиц в центре Нижнего Новгорода.