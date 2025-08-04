Нижегородский художник создал необычное граффити на Грузинской Культура и отдых

Фото: Никита Nomerz

В Нижнем Новгороде появилось новое граффити от уличного художника Никиты Номерза. Работа под названием "Отношения на расстоянии" посвящена личному опыту автора, который уже почти три года живет за пределами России.

Как рассказал сам автор работы в своем телеграм-канале, с августа 2022 года он проживает в Грузии, где обустроил домашнюю студию и продолжает заниматься творчеством. Именно там он создал серию новых работ, включая идею для нынешнего стрит-арт-проекта. По словам художника, расстояние от его студии в Грузии до стены на улице Грузинской в Нижнем составляет ровно 1 626,70 километра.

Граффити, появившееся вблизи дома, где вырос художник, стало символом его связи с родным городом.

"Моя работа — о взаимоотношениях с домом, который всё это время оставался далеко. Но несмотря на километры и непреодолимые обстоятельства, я старался сохранять с ним связь", - добавил Nomerz.

В реализации идеи помогли друзья художника, оставшиеся в Нижнем Новгороде. Именно благодаря их участию проект смог воплотиться в жизнь.

Увидеть работу можно в одном из дворов улицы Грузинской.

