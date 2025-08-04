Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
13 августа 2025 15:20  [3] Нижегородский художник создал необычное граффити на Грузинской
13 августа 2025 11:35  [150] В Толбе слышится гармошка
12 августа 2025 19:00  [307] Нижегородский театр драмы оборудуют видеонаблюдением
11 августа 2025 16:56  [364] ВТБ представит в Севастополе VIII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
11 августа 2025 16:42  [516] Аквапарк "Океанис" закроется в сентябре
11 августа 2025 14:22  [385] Двое нижегородцев сыграли в новом комедийном сериале "Знахарь"
11 августа 2025 10:43  [407] Нижегородец поймал огромную восьмикилограммовую щуку
09 августа 2025 09:40  [563] Историческое здание в Лыскове выставили на аукцион за 5,6 миллиона рублей
08 августа 2025 19:12  [645] Количество автотуристов выросло на четверть в Нижегородской области
08 августа 2025 16:15  [622] Нижегородскую область отметили в числе регионов-лидеров по внедрению реформы классификации отелей и гостиниц
Культура и отдых

Нижегородский художник создал необычное граффити на Грузинской

13 августа 2025 15:20  [3] Культура и отдых
Граффити нижегородского художника появилось во дворе улицы Грузинской

Фото: Никита Nomerz

В Нижнем Новгороде появилось новое граффити от уличного художника Никиты Номерза. Работа под названием "Отношения на расстоянии" посвящена личному опыту автора, который уже почти три года живет за пределами России.

Как рассказал сам автор работы в своем телеграм-канале, с августа 2022 года он проживает в Грузии, где обустроил домашнюю студию и продолжает заниматься творчеством. Именно там он создал серию новых работ, включая идею для нынешнего стрит-арт-проекта. По словам художника, расстояние от его студии в Грузии до стены на улице Грузинской в Нижнем составляет ровно 1 626,70 километра.

Граффити, появившееся вблизи дома, где вырос художник, стало символом его связи с родным городом.

"Моя работа — о взаимоотношениях с домом, который всё это время оставался далеко. Но несмотря на километры и непреодолимые обстоятельства, я старался сохранять с ним связь", - добавил Nomerz.

В реализации идеи помогли друзья художника, оставшиеся в Нижнем Новгороде. Именно благодаря их участию проект смог воплотиться в жизнь.

Увидеть работу можно в одном из дворов улицы Грузинской.

Ранее сообщалось, что памятник нижегородскому изобретателю Ивану Кулибину установили в сквере на Ильинской горе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
граффити Искусство Художник
Поделиться:
Новости по теме
05 августа 2025 12:40  [522] Мурал и арт-объект в честь путешественника Конюхова появились в Чкаловске
04 августа 2025 14:39  [608] Улицу Рождественскую украсили историческим граффити — фото
02 июля 2025 14:28  [865] Граффити с закатом появится на подпорной стене Канавинского моста
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных