Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
15 августа 2025 09:00  [156] Охранник тяжело травмировался на рабочем месте в Нижнем Новгороде
14 августа 2025 19:30  [389] Мотоциклист погиб в аварии на Бору
14 августа 2025 17:16  [277] Более 10 млн рублей похитил экс-начальник вагонного депо в Нижнем Новгороде
14 августа 2025 16:10  [327] Илью Халтурина осудят за превышение должностных полномочий
14 августа 2025 16:00  [291] Полиция нашла нижегородца, прокатившего знакомого на крыше иномарки
14 августа 2025 15:22  [273] Женщина погибла при пожаре в частном доме в Воскресенском округе
14 августа 2025 15:06  [318] "Хендай" и "Ладу Гранту" забрали приставы у должников в Павлове
14 августа 2025 13:56  [337] Автобус сбил жительницу Дзержинска и 4-летнего мальчика
14 августа 2025 13:32  [385] Бастрыкину доложат о смерти мужчины после избиения подростками на Автозаводе
14 августа 2025 12:45  [350] Нижегородцу дали 12 лет тюрьмы за убийство топором
Происшествия

Охранник тяжело травмировался на рабочем месте в Нижнем Новгороде

15 августа 2025 09:00  [156] Происшествия
Охранник получил тяжелые травмы при падении на рабочем месте в Нижнем Новгороде

55-летний сотрудник частного охранного предприятия "Гард-Регион" пострадал при исполнении служебных обязанностей в  Нижнего Новгорода. Об этом сообщила Госинспекция труда по региону. 

Инцидент произошел 11 августа 2025 года около 15:05. Мужчине внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал на пол прямо на охраняемом объекте. Очевидцы оперативно вызвали скорую помощь.

Медики доставили пострадавшего в больницу. По информации врачей, в результате падения он получил множественные травмы головы и переломы лицевых костей. Состояние мужчины квалифицировано как тяжелое.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с трудовым законодательством, Государственная инспекция труда начала расследование несчастного случая на производстве. Цель проверки — установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что повар получил химические ожоги кожи головы в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда Травма
Поделиться:
Новости по теме
13 августа 2025 18:30  [467] Нижегородскую "Почту России" оштрафовали из-за нападения собаки на сотрудника
12 августа 2025 08:00  [475] Ветеринар умер на рабочем месте в Ковернинском округе
06 августа 2025 17:22  [526] Два рабочих пострадали при обрушении лесов на кстовском заводе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных