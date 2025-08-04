Охранник тяжело травмировался на рабочем месте в Нижнем Новгороде Происшествия

55-летний сотрудник частного охранного предприятия "Гард-Регион" пострадал при исполнении служебных обязанностей в Нижнего Новгорода. Об этом сообщила Госинспекция труда по региону.

Инцидент произошел 11 августа 2025 года около 15:05. Мужчине внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал на пол прямо на охраняемом объекте. Очевидцы оперативно вызвали скорую помощь.

Медики доставили пострадавшего в больницу. По информации врачей, в результате падения он получил множественные травмы головы и переломы лицевых костей. Состояние мужчины квалифицировано как тяжелое.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с трудовым законодательством, Государственная инспекция труда начала расследование несчастного случая на производстве. Цель проверки — установить все обстоятельства и причины произошедшего.

