Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Опять дожди: нижегородцев ожидают пасмурные выходные

Опять дожди: нижегородцев ожидают пасмурные выходные

Фото: Александр Воложанин

Погода продолжает напоминать жителям Нижнего Новгорода о приближении осени. В праздничные выходные, приуроченные ко Дню города, рассчитывать на солнце и тепло не приходится. Специалисты сервиса "Яндекс Погода" прогнозируют пасмурную и дождливую погоду.

В субботу, 16 августа, утро начнется с переменной облачности и температуры около +17 градусов. Днем воздух прогреется до +23, но к вечеру небо затянет тучами, станет пасмурно, а столбики термометров опустятся до +20. Ближе к ночи температура снизится до +16, сохранится облачность. Из-за влажности и ветра в 2-3 м/с погода будет ощущаться прохладнее, чем показывает термометр. К счастью, День города горожане смогут отметить не под дождем.

А вот в воскресенье, 17 августа, на протяжении всего дня ожидаются осадки. Утром температура составит +18, днем — около +21. Ближе к вечеру возможны кратковременные прояснения, но дождь не прекратится, а температура опустится до +19. Ночью станет еще прохладнее — до +15. Ветер усилится до 3-4 м/с, что усилит ощущение сырости и прохлады.

Погода Прогноз
