После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Афиша
12 августа 2025 18:00  [185] Опубликована программа празднования Дня города в Нижнем Новгороде
12 августа 2025 12:45  [369] Uma2rman, IOWA, "Мираж" выступят на День города в Нижнем Новгороде
09 августа 2025 10:01  [584] Масштабное спортивное шествие пройдет в Нижнем Новгороде 9 августа
06 августа 2025 14:20  [488] Выставка о героях тыла открылась в Чкаловске — фото
05 августа 2025 12:18  [489] Уникальная выставка "Герои тыла. Страницы памяти" открывается в Чкаловске
04 августа 2025 13:19  [467] Танцы, йога, макароны: что ждет нижегородцев в Центре долголетия в августе
03 августа 2025 13:08  [737] Фестиваль "Шаляпин. Рождение художника" пройдет в Нижнем Новгороде в августе
01 августа 2025 13:40  [1128] "Герои среди нас": выяснилось, как Нижний Новгород будет отмечать 804-летие
01 августа 2025 09:00  [720] "Царство фонтанов" в Нижнем Новгороде: цирк покажет шоу с трюками и тоннами воды
17 июля 2025 20:00  [1452] Стала известна программа "Столицы закатов" в Нижнем Новгороде на выходные
Афиша

Опубликована программа празднования Дня города в Нижнем Новгороде

12 августа 2025 18:00  [185] Афиша
Опубликована программа празднования Дня города в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В этом году Нижний Новгород отметит 804-летие масштабным праздником под девизом "Герои среди нас". Темой торжеств станет память о подвигах прошлых лет и героизм современников.

16 августа праздничные мероприятия (6+) пройдут во всех районах города. Гостей ждут концерты, мастер-классы, патриотические выставки и встречи с участниками специальной военной операции, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Ленинский район отметит не только День города, но и собственный 90-летний юбилей. С 12:00 до 19:00 на парковке у ТЦ "Муравей" будут работать интерактивные зоны, в том числе шатер "Герои среди нас" с выставкой трофеев из зоны СВО. Для детей и взрослых подготовлены мастер-классы, игры, карьерные уроки, художественные активности и зона переработки пластика. На сцене выступят местные коллективы, а завершит вечер в 21:00 концерт Стаса Пьехи.

В Сормовском районе праздничная программа стартует в 15:00 на площади Буревестника. Здесь развернутся мастер-классы, творческие встречи, спортивные игры и экскурсии. В шатре "Герои среди нас" можно будет написать "Письма СВОим", познакомиться с экспозицией воинской части и посмотреть тематические фильмы. На сцене выступят артисты музыкального театра, финалисты телепроектов и кавер-группы. В 21:00 зрителей ждет выступление дуэта Filatov & Karas.

Автозаводский парк в Автозаводском районе, которому также исполняется 90 лет, станет центром насыщенной программы с 12:00 до 22:00. Гостей ждут выставки военной техники, мастер-классы по первой помощи, спортивные активности и экскурсии по парку. На сцене у "сухого" озера выступят ансамбли, артисты театров и кавер-группы. В 21:00 праздничный концерт завершит певица Юлианна Караулова.

В Канавинском районе, в парке имени 1 Мая, с 12:00 до 20:00 будут работать творческие и спортивные зоны, а также фестиваль "Дружный Нижний" с участием национальных коллективов. Гостей угостят чаем из самовара и научат чеканить монеты, ткать и изготавливать сувениры. На главной сцене пройдут выступления ансамблей и музыкальных коллективов, а в 21:00 начнется концерт группы "Мираж".

У ФОКа "Юность" в Московском районе с 15:00 до 19:00 откроются мастер-классы, творческие занятия и шоу мыльных пузырей. В шатре "Герои среди нас" можно будет создать символику города и бумажные самолеты. На сцене выступят юные спортсмены, артисты ДК Орджоникидзе, музыкальные группы и диджеи. Завершит вечер в 21:00 группа "Рефлекс".

Парк "Швейцария" объединит празднование Приокского и Советского районов. С 12:00 до 18:00 здесь пройдет историческая реконструкция, мастер-классы, патриотические мероприятия и кинопоказы. Выставка оружия и программа "Джаз на фронте" перенесут гостей в атмосферу фронтового привала. На сцене выступят нижегородские артисты, гости из Мордовии и нижегородская певица Наталья Иванова. В 21:00 начнется концерт певицы Iowa.

Центральной площадкой праздника станет площадь Минина и Пожарского. С 12:00 до 19:00 здесь развернется масштабная интерактивная программа: научные шоу от Росатома, выставка "Герои среди нас", реконструкторские шатры, детские зоны, мастер-классы и зона отдыха. Весь день на сцене будут выступать творческие коллективы, ансамбли, военные оркестры и диджеи. В 20:30 начнется главное шоу праздника — программа "Герои", а в 21:00 на сцену выйдет знаменитая группа Uma2rman.

В честь праздника в городе будет ограничена продажа алкоголя и движение транспорта в ряде районов. Вход на все мероприятия свободный.

Ранее сообщалось, что салюта в День города не будет.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День города Праздники
Поделиться:
Новости по теме
12 августа 2025 12:45  [369] Uma2rman, IOWA, "Мираж" выступят на День города в Нижнем Новгороде
09 августа 2025 11:40  [796] Нижегородский транспорт изменит схему движения из-за Дня города
14 июля 2025 17:45  [1027] Более 31 млн рублей направят на концерт в честь Дня города в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных