Опубликована программа празднования Дня города в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В этом году Нижний Новгород отметит 804-летие масштабным праздником под девизом "Герои среди нас". Темой торжеств станет память о подвигах прошлых лет и героизм современников.

16 августа праздничные мероприятия (6+) пройдут во всех районах города. Гостей ждут концерты, мастер-классы, патриотические выставки и встречи с участниками специальной военной операции, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Ленинский район отметит не только День города, но и собственный 90-летний юбилей. С 12:00 до 19:00 на парковке у ТЦ "Муравей" будут работать интерактивные зоны, в том числе шатер "Герои среди нас" с выставкой трофеев из зоны СВО. Для детей и взрослых подготовлены мастер-классы, игры, карьерные уроки, художественные активности и зона переработки пластика. На сцене выступят местные коллективы, а завершит вечер в 21:00 концерт Стаса Пьехи.

В Сормовском районе праздничная программа стартует в 15:00 на площади Буревестника. Здесь развернутся мастер-классы, творческие встречи, спортивные игры и экскурсии. В шатре "Герои среди нас" можно будет написать "Письма СВОим", познакомиться с экспозицией воинской части и посмотреть тематические фильмы. На сцене выступят артисты музыкального театра, финалисты телепроектов и кавер-группы. В 21:00 зрителей ждет выступление дуэта Filatov & Karas.

Автозаводский парк в Автозаводском районе, которому также исполняется 90 лет, станет центром насыщенной программы с 12:00 до 22:00. Гостей ждут выставки военной техники, мастер-классы по первой помощи, спортивные активности и экскурсии по парку. На сцене у "сухого" озера выступят ансамбли, артисты театров и кавер-группы. В 21:00 праздничный концерт завершит певица Юлианна Караулова.

В Канавинском районе, в парке имени 1 Мая, с 12:00 до 20:00 будут работать творческие и спортивные зоны, а также фестиваль "Дружный Нижний" с участием национальных коллективов. Гостей угостят чаем из самовара и научат чеканить монеты, ткать и изготавливать сувениры. На главной сцене пройдут выступления ансамблей и музыкальных коллективов, а в 21:00 начнется концерт группы "Мираж".

У ФОКа "Юность" в Московском районе с 15:00 до 19:00 откроются мастер-классы, творческие занятия и шоу мыльных пузырей. В шатре "Герои среди нас" можно будет создать символику города и бумажные самолеты. На сцене выступят юные спортсмены, артисты ДК Орджоникидзе, музыкальные группы и диджеи. Завершит вечер в 21:00 группа "Рефлекс".

Парк "Швейцария" объединит празднование Приокского и Советского районов. С 12:00 до 18:00 здесь пройдет историческая реконструкция, мастер-классы, патриотические мероприятия и кинопоказы. Выставка оружия и программа "Джаз на фронте" перенесут гостей в атмосферу фронтового привала. На сцене выступят нижегородские артисты, гости из Мордовии и нижегородская певица Наталья Иванова. В 21:00 начнется концерт певицы Iowa.

Центральной площадкой праздника станет площадь Минина и Пожарского. С 12:00 до 19:00 здесь развернется масштабная интерактивная программа: научные шоу от Росатома, выставка "Герои среди нас", реконструкторские шатры, детские зоны, мастер-классы и зона отдыха. Весь день на сцене будут выступать творческие коллективы, ансамбли, военные оркестры и диджеи. В 20:30 начнется главное шоу праздника — программа "Герои", а в 21:00 на сцену выйдет знаменитая группа Uma2rman.

В честь праздника в городе будет ограничена продажа алкоголя и движение транспорта в ряде районов. Вход на все мероприятия свободный.

Ранее сообщалось, что салюта в День города не будет.