Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 августа 2025 17:45  [94] Завершено строительство филиала ДДТ имени Чкалова в Верхних Печерах
16 августа 2025 17:05  [114] Улицу Федосеенко перекроют в Нижнем Новгороде
16 августа 2025 16:40  [129] В День города региональное отделение партии "Единая Россия" подготовило насыщенную праздничную программу для нижегородцев
16 августа 2025 15:45  [176] Синоптики рассказали, какая погода ожидает нижегородцев осенью
16 августа 2025 15:10  [147] Более 1,5 тонны помощи было передано в приюты для животных Нижегородской области
16 августа 2025 14:20  [203] Медиафасад заработал на Ледовой арене на Стрелке
16 августа 2025 12:20  [215] ФАС нашла нарушение в контракте на укрепление склонов Нижегородского кремля
16 августа 2025 11:40  [309] Перебои с мобильным интернетом возможны в Нижнем Новгороде в День города
16 августа 2025 10:20  [230] Движение ограничат на улице Маршала Воронова из-за ремонта теплосетей
16 августа 2025 10:00  [243] Фестиваль русско-корейской дружбы прошел в Нижнем Новгороде
Общество

В День города региональное отделение партии "Единая Россия" подготовило насыщенную праздничную программу для нижегородцев

16 августа 2025 16:40  [129] Общество
В День города региональное отделение партии Единая Россия подготовило насыщенную праздничную программу для нижегородцев

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Нижний Новгород празднует День города. Ему исполнилось 804 года. Главной локацией по традиции стала площадь Минина и Пожарского. Там специальную развлекательную программу представил павильон «Единой России». 

Работу площадки открыли интересные мастер-классы по росписи чехлов для пластиковых карт. Также гости могут принять участие в увлекательной викторине, где нужно расшифровать ассоциации, связанные с достопримечательностями Нижнего Новгорода. Горожане также пробуют свои силы в увлекательном конкурсе «Песня наоборот». Задача участников состоит в том, чтобы послушать знакомые патриотические песни, проигранные задом наперед, и попытаться угадать их оригинальный вариант.

«Эмоции потрясающие! Конкурс получился очень весёлым и подарил кучу положительных эмоций. Нужно было обладать отличной музыкальной памятью и острым слухом, чтобы угадать песни, звучавшие задом наперёд. Мне удалось распознать песни «Катюша», «Берёзы» группы «Любэ» и композицию «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой. За это я получила приятный подарок от партии «Единая Россия» — красивую авоську для спортивной бутылки», - поделилась впечатлениями от конкурса Дарья Пушилина.

На празднике самые маленькие нижегородцы выстраиваются в очередь, чтобы сделать моментальную фотографию с любимой ростовой куклой – белым медведем. Кроме того, нижегородцы пишут письма будущему поколению, которые помещают в капсулу времени. Ее планируют заложить на святой земле в Дивеево.

«Дорогие земляки! От всей души поздравляю с Днём города! Пусть жизнь в Нижнем Новгороде будет наполнена радостью, миром и уверенностью в завтрашнем дне, а каждый житель продолжит вносить вклад в развитие и процветание нашего прекрасного города!» - сердечно поздравил нижегородцев руководитель регионального отделения «Единой России» Дмитрий Филипенко.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День города Единая Россия Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных