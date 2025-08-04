В День города региональное отделение партии "Единая Россия" подготовило насыщенную праздничную программу для нижегородцев Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Нижний Новгород празднует День города. Ему исполнилось 804 года. Главной локацией по традиции стала площадь Минина и Пожарского. Там специальную развлекательную программу представил павильон «Единой России».

Работу площадки открыли интересные мастер-классы по росписи чехлов для пластиковых карт. Также гости могут принять участие в увлекательной викторине, где нужно расшифровать ассоциации, связанные с достопримечательностями Нижнего Новгорода. Горожане также пробуют свои силы в увлекательном конкурсе «Песня наоборот». Задача участников состоит в том, чтобы послушать знакомые патриотические песни, проигранные задом наперед, и попытаться угадать их оригинальный вариант.

«Эмоции потрясающие! Конкурс получился очень весёлым и подарил кучу положительных эмоций. Нужно было обладать отличной музыкальной памятью и острым слухом, чтобы угадать песни, звучавшие задом наперёд. Мне удалось распознать песни «Катюша», «Берёзы» группы «Любэ» и композицию «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой. За это я получила приятный подарок от партии «Единая Россия» — красивую авоську для спортивной бутылки», - поделилась впечатлениями от конкурса Дарья Пушилина.

На празднике самые маленькие нижегородцы выстраиваются в очередь, чтобы сделать моментальную фотографию с любимой ростовой куклой – белым медведем. Кроме того, нижегородцы пишут письма будущему поколению, которые помещают в капсулу времени. Ее планируют заложить на святой земле в Дивеево.

«Дорогие земляки! От всей души поздравляю с Днём города! Пусть жизнь в Нижнем Новгороде будет наполнена радостью, миром и уверенностью в завтрашнем дне, а каждый житель продолжит вносить вклад в развитие и процветание нашего прекрасного города!» - сердечно поздравил нижегородцев руководитель регионального отделения «Единой России» Дмитрий Филипенко.