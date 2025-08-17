Снос аварийного деревянного дома на Чонгарской оценили почти в 2 миллиона рублей Общество

Фото: 621258,624013,623683

В Нижнем Новгороде планируют снести расселённый аварийный дом на улице Чонгарской, 40 литера А. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Заказчиком выступает администрация Канавинского района. На выполнение работ из городского бюджета на 2025 год выделено 1,9 млн рублей.

Двухэтажный деревянный дом был построен в 1927 году и признан аварийным еще в 2015-м. На сегодняшний день здание полностью расселено.

Работы по демонтажу должен выполнить подрядчик, которого выберут по итогам аукциона. Прием заявок на участие стартует 13 августа 2025 года и завершится 22 августа. Победителя определят 26 августа.

Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит завершить снос в течение 35 календарных дней со дня, следующего за датой подписания договора.

Ранее сообщалось, что район, ограниченный улицами Правды, Чонгарской и Менделеева, будет преобразован в рамках договора КРТ. Документ был подписан в 2023 году. На участке площадью 1,84 гектара появятся два многоквартирных жилых дома с встроенными помещениями общественного назначения. Застройщиком выступает ООО "Специализированный застройщик Новый город".

Также сообщалось, что рядом, в границах улиц Октябрьской революции, Июльских Дней и Чонгарской построят школу на 730 учеников.