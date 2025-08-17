Дожди и грозы ждут нижегородцев на следующей неделе Общество

Жителей Нижнего Новгорода ожидает переменчивая и прохладная погода на предстоящей неделе. Согласно прогнозу Яндекс.Погоды, температурный фон останется в пределах +18…+21 градусов, при этом почти каждый день возможны осадки — от кратковременных дождей до гроз.

Понедельник, 18 августа, начнется с облачного, но сухого дня. Температура воздуха составит +19 градусов, ночью похолодает до +12.

Во вторник синоптики прогнозируют дожди в дневные часы. Температура не превысит +18, ночью осадки прекратятся, столбики термометров опустятся до +13.

Среда пройдет без осадков. При этом днем воздух прогреется до +20, а ночью останется достаточно тепло — около +16 градусов.

В четверг снова ожидаются осадки: днем возможны грозы и дожди при температуре +19. Ночью небо прояснится, температура понизится до +14.

Пятница начнется с вероятных осадков утром. В течение дня будет пасмурно, максимальная температура составит +19, ночью — +15, возможен дождь.

Суббота выдастся самой дождливой: осадки прогнозируются в течение всего дня и вечера. Воздух прогреется лишь до +18, ночью — до +12.

В воскресенье небо останется затянутым облаками, однако существенных осадков не ожидается. Днем температура составит +20, ночью — около +14.

