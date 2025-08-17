В Нижнем Новгороде простятся с архитектором Владимиром Игнатьевым

Фото:
На 87-м году жизни скончался нижегородский архитектор Владимир Игнатьев. Об этом сообщает телеграм-канал "Дом Архитектора Нижний Новгород".
Более пяти десятилетий Владимир Игнатьев посвятил профессии, реализовав множество проектов, ставших частью архитектурного наследия города. Его работы отличались характерным стилем и вниманием к деталям.
Среди наиболее известных проектов мастера — оригинальная люстра и оформление актового зала в здании Дома Архитектора, кафе "Град-Камен", располагавшееся у стен Нижегородского кремля (ныне утрачено), а также деревянное кафе "Бурлацкая слободка" на Георгиевском съезде.
"Нижегородский Союз Архитекторов и команда Дома Архитектора приносят свои искренние соболезнования родственникам, друзьям и коллегам Владимира Николаевича!" - написали представители Дома Архитектора.
Церемония прощания и отпевание состоятся во вторник, 19 августа, в 10:00 в Доме Архитектора.
