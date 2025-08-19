Водитель погиб при столкновении "Ауди" с "ГАЗелью" в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика произошло вечером 18 августа в Нижнем Новгороде.

По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась около 20:40 у дома № 4К на улице Удмуртской. Водитель "ГАЗели" начал перестроение, не убедившись в безопасности манёвра, и допустил столкновение с автомобилем "Ауди".

От удара иномарку отбросило на тротуар, где она на полном ходу врезалась в столб. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Все обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

