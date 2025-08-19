Никитин отметил вклад нижегородцев в развитие мирного атома

Фото:
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников атомной промышленности с 80-летием отрасли. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам главы региона, день рождения атомной отрасли — это не просто профессиональный праздник, а событие мирового масштаба.
"Если бы не те открытия и разработки, которые начались 80 лет назад, мир был бы совсем другим", — подчеркнул Глеб Никитин.
Он отметил, что юбилей — это повод вспомнить о колоссальном пути, начавшемся в августе 1945 года. Именно тогда были заложены основы того, что впоследствии стало мирной атомной энергетикой.
"Меньше чем за десятилетие была создана первая в мире атомная электростанция. Она открыла новую эру — эру мирного атома. Я горжусь тем, что наш регион внёс в это историческое достижение значительный вклад", — сказал губернатор.
Глеб Никитин напомнил, что инженерные и производственные центры Горьковской, а затем Нижегородской области стали одними из ключевых двигателей научно-технического прогресса в атомной сфере.
Здесь создавались реакторные установки для атомных ледоколов, велись разработки в области малой генерации, а также активных зон инновационных реакторов на быстрых нейтронах. Эти технологии позволили решать задачи замыкания ядерного топливного цикла и расширения ресурсной базы атомной энергетики.
По словам губернатора, производственные мощности региона на протяжении десятилетий выпускали уникальное оборудование для АЭС как в России, так и за рубежом, укрепляя позиции страны на международной арене.
Особое внимание Глеб Никитин уделил роли госкорпорации "Росатом", которая, по его словам, стала достойным продолжателем традиций советской научно-инженерной школы и вывела отрасль на мировой уровень.
"Опираясь на фундамент, заложенный предыдущими поколениями, Росатом не только сохранил уникальные компетенции, но и совершил качественный прорыв. Сегодня Россия — лидер в области чистой энергетики, создающий современные АЭС по всему миру и обладающий единственным в мире атомным ледокольным флотом", — отметил глава региона.
В завершение своего обращения Глеб Никитин выразил благодарность ветеранам и нынешним работникам атомной отрасли за их вклад в развитие энергетики будущего, пожелав им крепкого здоровья, профессиональных успехов и новых достижений.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+