Общество

Как вывести тараканов и не отравить соседей: простая инструкция по дезинсекции

06 декабря 2025 09:00
Как вывести тараканов и не отравить соседей: простая инструкция по дезинсекции

Фото: с сайта ru.freepik.com

В минувший четверг в Москве произошло ЧП: жители одной из квартир на улице Нижегородской пострадали от отравления неизвестным газом. Спасатели, прибывшие на место происшествия, действовали в условиях неопределённости и привлекли группу специалистов в костюмах химической защиты. Позднее выяснилось, что причиной отравления стало использование в квартире средств для борьбы с тараканами. Как же правильно травить насекомых, чтобы не навредить ни себе, ни соседям?

Прежде чем начинать борьбу с насекомыми, необходимо точно убедиться в их наличии. Дезинсектор Алексей Меньшиков в интервью 360.ru отметил, что самый очевидный признак присутствия тараканов — встреча с ними ночью, когда они выходят на поиски пищи. Однако существуют и косвенные признаки - например, мелкие чёрные точки в местах общего пользования, вдоль плинтусов и в углах - это экскременты насекомых.

Удостовериться. есть ли в квартире тараканы, помогут липкие ловушки с феромонами: разместите их под мойкой, возле мусорного ведра и за шкафами. Эти ловушки не только помогут поймать особей, если они есть, но и покажут масштаб проблемы.

Главное правило: для жизни тараканам необходимы еда, вода и укрытие. Если на кухне поддерживается идеальный порядок, нет открытых продуктов и крошек, краны не протекают, а вентиляционные решётки закрыты мелкой сеткой, шансы на выживание колонии тараканов значительно снижаются.

Если тараканы всё-таки есть, важно правильно подготовиться к дезинсекции. Меньшиков подчеркнул, что подготовка — это 50% успеха и 100% безопасности. Перед началом обработки, будь то вызов специалиста или самостоятельная работа, необходимо выполнить несколько важных шагов.

1. Тщательно вымыть все поверхности, особенно на кухне и в санузле. Особое внимание следует уделить удалению жира и налёта.
2. Освободить зоны обработки: отодвинуть мебель от стен, убрать все личные вещи, посуду и продукты питания с пола и нижних полок.
3. Обеспечить доступ к потенциальным местам обитания: под мойкой и ванной, за задними стенками шкафов, вдоль плинтусов и вентиляционных решёток.

Меньшиков отметил, что народные методы борьбы с тараканами, такие как шарики из яичного желтка, муки и борной кислоты, могут быть эффективными, но всё же не стоит полагаться только на них. Иногда даже обычные инсектицидные мелки оказываются более действенными.

Критические ошибки при дезинсекции

  • Неправильный выбор метода: для устранения серьёзного заражения лучше всего обратиться к лицензированной службе, которая обеспечит безопасность и эффективность обработки. Самостоятельная обработка должна проводиться с особой осторожностью.
  • Нарушение инструкции по применению препарата: каждое средство имеет свои особенности использования, включая время действия и требования к проветриванию.
  • Использование несертифицированных или кустарно изготовленных смесей: такие препараты могут быть не только неэффективными, но и опасными.
  • Пренебрежение средствами индивидуальной защиты: перчатки, маска и, для профессионалов, костюм — обязательные элементы при проведении дезинсекции.
  • Отсутствие проветривания после обработки: пары инсектицида могут оставаться в воздухе и оседать на поверхностях, что может привести к отравлению.
  • Неправильная уборка после обработки: обработанные поверхности необходимо вымыть с моющим средством в соответствии с инструкцией, но не раньше указанного времени.

Эксперт подчеркнул, что при соблюдении всех инструкций, проветривании помещения и тщательной уборке после обработки никто не пострадает. В случае же нарушений на всех этапах возможны серьёзные последствия.

Безопасность Жилье ЖКХ
