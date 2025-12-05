Некачественную молочку выявили в нижегородских больницах Общество

С начала 2025 года специалисты Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл провели масштабную проверку животноводческой продукции. Всего было отобрано 416 проб, и в ряде из них выявлены отклонения от установленных стандартов.

По данным ведомства, нарушения зафиксированы в 35 образцах, что составляет около 8,4% от общего числа проверенной продукции. Особое внимание инспекторы уделили продуктам, поступающим в больницы, детские лагеря и другие социальные учреждения региона.

В рамках этой проверки от 17 производителей было взято 46 проб. По результатам лабораторного анализа в 10 образцах молочной продукции выявлены несоответствия по жирнокислотному составу, а также признаки фальсификации с использованием растительных жиров.

Информация о выявленных нарушениях уже направлена производителям. Им рекомендовано в кратчайшие сроки устранить недочёты и привести продукцию в соответствие с требованиями безопасности и качества.

Ранее сообщалось, что в нижегородском сливочном масле нашли растительные жиры.

Также стало известно об изъятии из оборота более 50 тонн молочки без документов в Нижегородской области.