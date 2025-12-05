Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2025 19:49Некачественную молочку выявили в нижегородских больницах
05 декабря 2025 19:22Снег с дождем накроет Нижний Новгород в выходные
05 декабря 2025 19:1024 нижегородские пары отметили 70-летие семейной жизни
05 декабря 2025 18:57Потребление алкоголя в Нижегородской области рекордно снизилось
05 декабря 2025 18:50Более 16 тысяч случаев ОРВИ выявлено в Нижегородской области
05 декабря 2025 18:30Нижегородцам объяснили, почему новогодняя ель на Минина стоит криво
05 декабря 2025 18:30Максим Лубяной: "Нижегородский ЦУР видит "карту проблем""
05 декабря 2025 17:59Назван победитель торгов по КРТ на Панина в Нижнем Новгороде
05 декабря 2025 17:40Нижегородский ЗАГС открыл прием заявлений на "красивые даты" в апреле
05 декабря 2025 17:19Минцифры включило три нижегородские платформы в "белый список"
Общество

Некачественную молочку выявили в нижегородских больницах

05 декабря 2025 19:49 Общество
Некачественную молочку выявили в нижегородских больницах

С начала 2025 года специалисты Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл провели масштабную проверку животноводческой продукции. Всего было отобрано 416 проб, и в ряде из них выявлены отклонения от установленных стандартов.

По данным ведомства, нарушения зафиксированы в 35 образцах, что составляет около 8,4% от общего числа проверенной продукции. Особое внимание инспекторы уделили продуктам, поступающим в больницы, детские лагеря и другие социальные учреждения региона.

В рамках этой проверки от 17 производителей было взято 46 проб. По результатам лабораторного анализа в 10 образцах молочной продукции выявлены несоответствия по жирнокислотному составу, а также признаки фальсификации с использованием растительных жиров.

Информация о выявленных нарушениях уже направлена производителям. Им рекомендовано в кратчайшие сроки устранить недочёты и привести продукцию в соответствие с требованиями безопасности и качества.

Ранее сообщалось, что в нижегородском сливочном масле нашли растительные жиры.

Также стало известно об изъятии из оборота более 50 тонн молочки без документов в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
молоко Продовольствие Россельхознадзор
Поделиться:
Новости по теме
18 ноября 2025 18:14Серьезные нарушения нашли на нижегородском молочном заводе
06 ноября 2025 14:52Опасный творог нашли в Нижегородской области
04 сентября 2025 13:00Нижегородская лаборатория выявила сомнительное сливочное масло
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных