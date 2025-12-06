Глава Бора Боровский прокомментировал ситуацию с школой рок-н-ролла Общество

Фото: программа "Кстати"

Глава местного самоуправления городского округа Бор Алексей Боровский прокомментировал ситуацию, связанную с прекращением занятий секции акробатического рок-н-ролла в культурном центре "Теплоход".

Накануне программа "Кстати" (16+) выпустила сюжет, в котором родители воспитанников рассказали о конфликте с администрацией учреждения.

По словам родителей, дети пришли на тренировку, но обнаружили, что их зал занят — там проходило мероприятие. За столами находились представители администрации, в том числе мэр. Из-за этого детям пришлось тренироваться в коридоре. Позже, когда родители и тренеры начали публично поднимать вопрос о происходящем, секцию якобы полностью закрыли.

Руководство "Теплохода" настаивает, что никто никого не выгонял. По их версии, потолок в зале действительно начал протекать, и помещение было закрыто из соображений безопасности.

В свою очередь, мэр Алексей Боровский в своём телеграм-канале заявил, что данную ситуацию "разгоняют" специально, хотя администрация давала официальный комментарий, что это клубное формирование продолжает работать.

"Мероприятие, о котором идёт речь в этой публикации, официальное и ежегодное, проведено в День комсомола. Включено в план работы Совета ветеранов. Это возможность отдать дань уважения самому старшему поколению, строившему наш город и округ, организовавшему комсомольские стройки и ударный труд в послевоенный период. Несколько человек из числа присутствовавших рождены ещё до Великой Отечественной войны", —отметил глава Бора.

Чиновник также отметил, что помещение, в котором занималась секция, ранее использовалось как склад музейных экспонатов, и только недавно было введено в эксплуатацию. Косметического ремонта оказалось недостаточно, и в настоящий момент готовится проект капитального обновления, включая замену кровли и перекрытий. Мэр заверил, что вопрос будет решён в течение нескольких месяцев.

Он добавил, что сейчас проходят встречи между администрацией центра, тренерами и родителями. Обсуждаются возможные изменения в расписании, чтобы сохранить занятия секции.

Ранее сообщалось, что глава Городецкого округа Александр Мудров прокомментировал скандал с воспитательницей местного детсада.