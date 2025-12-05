Потребление алкоголя в Нижегородской области рекордно снизилось Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области зафиксировано заметное снижение потребления алкогольной продукции — показатели достигли рекордно низкого уровня, пишет "Комсомольская правда в Нижнем Новгороде".

Согласно данным Минздрава России, в ноябре на одного жителя региона приходилось 8,02 литра чистого спирта.

Анализ динамики за 2025 год показывает, что пик потребления пришёлся на апрель — тогда средний показатель составлял 9,26 литра на человека. В январе уровень был немного ниже — 9,18 литра на душу населения.

Тенденцию к уменьшению интереса к спиртному подтвердили и в региональном правительстве. Власти отметили, что за год объёмы потребления алкоголя снизились на 14%. Такое падение спроса сказалось и на доходах бюджета: область недосчиталась примерно 1,5 млрд рублей акцизных поступлений.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области решено пока не ужесточать продажу алкоголя.