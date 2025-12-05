Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Потребление алкоголя в Нижегородской области рекордно снизилось

05 декабря 2025 18:57 Общество
Потребление алкоголя в Нижегородской области рекордно снизилось

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области зафиксировано заметное снижение потребления алкогольной продукции — показатели достигли рекордно низкого уровня, пишет "Комсомольская правда в Нижнем Новгороде". 

Согласно данным Минздрава России, в ноябре на одного жителя региона приходилось 8,02 литра чистого спирта. 

Анализ динамики за 2025 год показывает, что пик потребления пришёлся на апрель — тогда средний показатель составлял 9,26 литра на человека. В январе уровень был немного ниже — 9,18 литра на душу населения.

Тенденцию к уменьшению интереса к спиртному подтвердили и в региональном правительстве. Власти отметили, что за год объёмы потребления алкоголя снизились на 14%. Такое падение спроса сказалось и на доходах бюджета: область недосчиталась примерно 1,5 млрд рублей акцизных поступлений.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области решено пока не ужесточать продажу алкоголя.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Алкоголь Медицина и здоровье Минздрав
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных