Экзотические цветы расцвели в Ботаническом саду ННГУ Общество

Фото: ННГУ

В Ботаническом саду ННГУ имени Лобачевского в разгар зимы расцвели два экзотических растения — гибридная орхидея каттлея и королевская стрелиция. Сотрудники вуза поделились красочными снимками цветущих растений в социальных сетях.

Гибридная каттлея отличается крупными цветами с насыщенной окраской и приятным ароматом. Благодаря скрещиванию различных видов каттлей удалось получить множество форм и оттенков. Эти орхидеи предпочитают рассеянный свет и высокую влажность, а цветение длится до нескольких недель.

Королевская стрелиция, также известная как "райская птица", привлекает внимание необычным цветком, напоминающим экзотическую птицу. Это тропическое растение с крупными плотными листьями может достигать двух метров в высоту.

" Расцвели к Новому году. В ответ на хмурую погоду у нас расцвели гибридная Орхидея каттлея и королевские Стрелеции. Цвести будут вплоть до боя курантов", — сообщили представители университета.

Ранее сообщалось, что в августе в Ботаническом саду университета расцвела самая крупная кувшинка в мире.