Снег с дождем накроет Нижний Новгород в выходные Общество

Фото: Кира Мишина

Зима все-таки надвигается на Нижний Новгород. Согласно данным сервиса "Яндекс Погода", в первые выходные декабря температура воздуха начнёт постепенно снижаться, и пойдёт снег, правда, он будет с дождём.

В субботу, 6 декабря, с утра и до ночи в городе будет пасмурно. Осадки в виде дождя со снегом сохранятся в течение всего дня. Температура воздуха останется на отметке +1 градус.

В воскресенье, 7 декабря, погодные условия существенно не изменятся. Утром и днем также прогнозируется дождь со снегом при температуре +1. К вечеру начнет холодать — столбики термометров опустятся до 0 градусов, а ночью ожидается небольшой снег и -1.

На протяжении обоих дней температура будет ощущаться значительно ниже прогнозируемой из-за юго-западного ветра 2 м/с.

Ранее синоптик рассказала, что устойчивого снежного покрова в Нижегородской области в ближайшие дни не будет.