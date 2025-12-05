Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2025 19:49Некачественную молочку выявили в нижегородских больницах
05 декабря 2025 19:22Снег с дождем накроет Нижний Новгород в выходные
05 декабря 2025 19:1024 нижегородские пары отметили 70-летие семейной жизни
05 декабря 2025 18:57Потребление алкоголя в Нижегородской области рекордно снизилось
05 декабря 2025 18:50Более 16 тысяч случаев ОРВИ выявлено в Нижегородской области
05 декабря 2025 18:30Нижегородцам объяснили, почему новогодняя ель на Минина стоит криво
05 декабря 2025 18:30Максим Лубяной: "Нижегородский ЦУР видит "карту проблем""
05 декабря 2025 17:59Назван победитель торгов по КРТ на Панина в Нижнем Новгороде
05 декабря 2025 17:40Нижегородский ЗАГС открыл прием заявлений на "красивые даты" в апреле
05 декабря 2025 17:19Минцифры включило три нижегородские платформы в "белый список"
Общество

Снег с дождем накроет Нижний Новгород в выходные

05 декабря 2025 19:22 Общество
Снег с дождем накроет Нижний Новгород в выходные

Фото: Кира Мишина

Зима все-таки надвигается на Нижний Новгород. Согласно данным сервиса "Яндекс Погода", в первые выходные декабря температура воздуха начнёт постепенно снижаться, и пойдёт снег, правда, он будет с дождём.

В субботу, 6 декабря, с утра и до ночи в городе будет пасмурно. Осадки в виде дождя со снегом сохранятся в течение всего дня. Температура воздуха останется на отметке +1 градус. 

В воскресенье, 7 декабря, погодные условия существенно не изменятся. Утром и днем также прогнозируется дождь со снегом при температуре +1. К вечеру начнет холодать — столбики термометров опустятся до 0 градусов, а ночью ожидается небольшой снег и -1.

На протяжении обоих дней температура будет ощущаться значительно ниже прогнозируемой из-за юго-западного ветра 2 м/с.

Ранее синоптик рассказала, что устойчивого снежного покрова в Нижегородской области в ближайшие дни не будет.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
05 декабря 2025 10:01Сильная магнитная буря придет в Нижний Новгород 13 декабря
03 декабря 2025 17:27Аномально теплая погода ожидается в Нижегородской области в начале зимы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных