Мошенники используют новую схему, жертвами которой становятся таксисты и курьеры Общество

Киберпреступники активно используют новую схему мошенничества, нацеленную на водителей такси и курьеров, выяснил 360.ru. Они создают вредоносные приложения под видом популярных сервисов, таких как таксометры или радары, и распространяют их через мессенджеры и соцсети, обещая пользователям информацию о пробках, выгодные тарифы или эксклюзивные данные.

Для привлечения внимания мошенники используют социальную инженерию, обещая пользователям различные бонусы после установки приложения. На самом деле цель таких программ — кража личных данных и денежных средств. После установки приложения злоумышленники требуют ввести данные банковских карт под предлогом получения "бесплатной подписки", что позволяет им получить доступ к онлайн-банкингу и оформить кредиты или микрозаймы на имя жертвы.

Эксперты отмечают, что такие схемы эффективны, так как злоумышленники выбирают определённые группы людей, например, таксистов или пожилых, которые могут быть доверчивыми. Основные этапы мошенничества включают привлечение внимания, втирание в доверие и монетизацию.

Для защиты важно быть внимательным к ссылкам, не доверять подозрительным предложениям и использовать надёжные антивирусные программы. Регулярное обновление ПО также поможет снизить риск заражения.