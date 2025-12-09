Люлин: цифровизация должна упрощать работу на земле, а не создавать проблемы для аграриев Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Законодательном собрании Нижегородской области 9 декабря состоялось заседание комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий. Парламентарии обсудили проблемные вопросы, возникающие в процессе цифровизации земель сельскохозяйственного назначения на примере работы с Единой федеральной информационной системой о землях сельхозназначения (ЕФГИС ЗСН).

В ходе дискуссии обсуждались сложности, с которыми сталкиваются пользователи системы. Например случаи, когда информация в ЕФГИС ЗСН не совпадает со сведениями в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или архивными документами на местах. Это создает неопределенность для землепользователей и требует долгой «ручной» сверки. Также отмечалась сложность интерфейса системы и недостаточный уровень цифровой грамотности части пользователей, что мешает эффективному взаимодействию.

«Цифровизация в АПК должна реально упрощать жизнь и работу на селе, а не создавать новые цифровые барьеры. Наша задача - сделать так, чтобы система работала четко, данные в ней были достоверными и не было проблем получением нужной информации или подачей сведений. Это вопрос не только эффективности, но и справедливости по отношению к тем, кто работает на земле», - отметил председатель Заксобрания Евгений Люлин.

Для решения проблемных вопросов комитетом были выработаны конкретные рекомендации. В их числе - инициирование масштабной сверки данных между ЕФГИС ЗСН, ЕГРН и муниципальными архивами, а также разработка более простого, в том числе мобильного, интерфейса для ключевых операций. Парламентарии считают необходимым усилить обучение и консультационную поддержку для землепользователей на местах и ускорить интеграцию системы с другими ведомственными ресурсами.

«Проблемы, которые мы сегодня обсуждали, - это не системные сбои, а именно технические нестыковки, например, в требованиях к данным. Нам нужно просто договориться о единых стандартах. Это решаемые вопросы, и мы уже нашли понимание по их устранению. Параллельно будут проведены консультации, чтобы каждый землепользователь смог спокойно и эффективно работать в новой системе», - рассказал заместитель председателя комитета по АПК Алексей Степанов.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Хомутов, первый шаг к цифровизации сельхозземель уже сделан.

«Специалистами министерства была проведена масштабная работа по обучению, внедрению и эксплуатации сельхозтоваропроизводителями региона системы ЕФГИС ЗСН, а также ее синхронизации с другими федеральными государственными информационными системами, такими как ФГИС «Семеноводство», ФГИС «Зерно». В течение этого года были созданы мобильные бригады, которые выезжали непосредственно на сельхозпредприятия к фермерам и помогали внедрять вышеуказанные системы», - сказал Николай Хомутов.