Происшествия

Мошенники убедили нижегородскую пенсионерку продать квартиру и отдать деньги

21 августа 2025 11:36  [3] Происшествия
Мошенники убедили нижегородскую пенсионерку продать квартиру и отдать деньги

Фото: Александр Воложанин

76-летняя жительница Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников, потеряв свою квартиру и более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.

По данным полиции, на протяжении двух месяцев пожилой женщине звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками телекоммуникационной компании, военной прокуратуры и полиции. Под предлогом отмены подозрительной банковской операции и необходимости "декларировать средства" злоумышленники убедили пенсионерку продать свою двухкомнатную квартиру в Московском районе города.

После заключения сделки женщине велели положить вырученные 5,2 миллиона рублей в чёрный пакет и передать незнакомцу у одного из домов на улице Генкиной. Получив деньги, злоумышленник скрылся.

Потерпевшая обратилась в отдел полиции № 7 Управления МВД по Нижнему Новгороду. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — "мошенничество, совершённое в особо крупном размере".

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 88-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, потеряв за два дня более 900 тысяч рублей. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 88-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, потеряв за два дня более 900 тысяч рублей.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных