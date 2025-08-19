Мошенники убедили нижегородскую пенсионерку продать квартиру и отдать деньги

Фото:
76-летняя жительница Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников, потеряв свою квартиру и более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.
По данным полиции, на протяжении двух месяцев пожилой женщине звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками телекоммуникационной компании, военной прокуратуры и полиции. Под предлогом отмены подозрительной банковской операции и необходимости "декларировать средства" злоумышленники убедили пенсионерку продать свою двухкомнатную квартиру в Московском районе города.
После заключения сделки женщине велели положить вырученные 5,2 миллиона рублей в чёрный пакет и передать незнакомцу у одного из домов на улице Генкиной. Получив деньги, злоумышленник скрылся.
Потерпевшая обратилась в отдел полиции № 7 Управления МВД по Нижнему Новгороду. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — "мошенничество, совершённое в особо крупном размере".
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 88-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, потеряв за два дня более 900 тысяч рублей.
