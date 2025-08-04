Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
15 августа 2025 12:10  Происшествия
Нижегородская пенсионерка отдала мошенникам почти миллион рублей

В Нижнем Новгороде 88-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, потеряв за два дня более 900 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. 

По информации полиции, неизвестные звонили пожилой женщине на мобильный и стационарный телефоны, представляясь сотрудниками телекоммуникационной компании и некой контролирующей организации. Мошенники убедили пенсионерку, что на её банковском счёте проводится подозрительная операция, которую необходимо срочно отменить. Для этого ей якобы требовалось снять деньги и передать их курьеру для "декларирования и защиты".

Женщина сняла со счёта 517 400 рублей, завернула их в тряпку и отдала курьеру у подъезда своего дома. На следующий день, следуя дальнейшим указаниям злоумышленников, она заняла у знакомых ещё 400 000 рублей. Эти деньги она упаковала в дождевик и чайную коробку, снова передав неизвестному. Общий ущерб составил 917 400 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Правоохранители напоминают: при получении звонков от неизвестных лиц с тревожной информацией о ваших счетах необходимо сохранять спокойствие, не передавать личные данные и не выполнять никаких действий по чужим указаниям. Рекомендуется самостоятельно связаться с банком или обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенник выманил у нижегородца почти 1 млн рублей, заставив ехать в Москву.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных