Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
21 августа 2025 14:40  [4] "Атомная" выставка открылась в Нижнем Новгороде
21 августа 2025 12:55  [131] Арт-лавочку с пернатыми установили во дворе на Звездинке
20 августа 2025 10:02  [395] Историческая выставка о героях тыла открылась на Бору
19 августа 2025 09:00  [431] Муралы на экологическую тему появились в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26  [628] Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
18 августа 2025 13:00  [421] Архивную выставку о вкладе Горького в авиацию показали к Дню города
17 августа 2025 12:33  [828] Программу фестиваля воздухоплавания "Приволжская фиеста" изменили в Нижнем Новгороде
17 августа 2025 12:05  [632] Яблочный Спас отметят в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода
17 августа 2025 11:30  [560] Игровую площадку в парке "Швейцария" обновили ко Дню города
17 августа 2025 10:28  [1041] Нижний Новгород отпраздновал свое 804-летие: показываем, как это было
Культура и отдых

"Атомная" выставка открылась в Нижнем Новгороде

21 августа 2025 14:40  [4] Культура и отдых
Выставка об атомной науке и промышленности открылась в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В выставочном Пакгаузе на Стрелке открылась научно-художественная выставка "Атом. Будущее" (6+), приуроченная к 80-летию российской атомной отрасли.

Как передает корреспондент "НИА "Нижний Новгород", экспозиция представляет синтез научных идей и художественного взгляда на ближайшее будущее.

Проект демонстрирует не фантастические, а реалистичные и достижимые технологии, которые могут появиться уже скоро. В создании экспозиции приняли участие молодые художники и учёные. Большинство экспонатов были созданы специально для выставки, а что-то заимствовано из музея "АТОМ" на ВДНХ.

Выставка разделена на несколько тематических зон. "Вглубь материи" представляет собой мультимедийную инсталляцию, погружающую зрителя в микромир. Вторая зона "Галерея будущего" включает более 50 художественных работ, посвященных таким направлениям, как квантовые технологии, неисчерпаемая энергия, электродвижение, освоение космоса и Арктики. 

Особое внимание уделено вопросам энергетики. В зале "Неисчерпаемая энергия" рассказывается о перспективах термоядерного синтеза и замкнутого топливного цикла. Художественные работы здесь вдохновлены рассказами молодых учёных о технологиях, способных обеспечить человечество чистой и безопасной энергией. Среди экспонатов — кольцо плазмы, демонстрирующее работу термоядерного реактора, и мультимедийные инсталляции, посвящённые нагреву плазмы в такамаках.

Один из разделов выставки посвящён освоению Арктики и Трансарктическому транспортному коридору. Посетители могут увидеть диораму, изображающую встречу первого в мире атомного ледокола "Ленин" и строящегося ледокола проекта "Лидер".

Также представлены работы, посвящённые освоению дальнего космоса, включая макеты орбитального буксира и энергетических модулей, необходимых для межорбитальных перевозок.

В витринах можно увидеть скафандр участника программы "Марс-500", а также художественные концепты лунных и марсианских баз, которые, как подчёркивают авторы выставки, не являются фантазией, а основаны на реальных научных разработках.

Директор музея "АТОМ" Елена Мироненко подчеркнула, что проект стал ярким примером синтеза науки и искусства. По её мнению, художники и учёные, несмотря на разный подход, стремятся к одному — расширению границ возможного. 

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович заявил, что выставка особенно интересна молодому поколению. Он отметил, что такие проекты помогают детям и подросткам задуматься о будущем, выбрать путь в науку и технологии, и увидеть, каким может быть завтрашний день, если не бояться мыслить масштабно. Беркович планирует сводить на выставку и своих детей.

В ближайшие дни "атомная" экспозиция будет дополнена ещё одним залом, посвящённым образованию.

Ранее сообщалось, что 80-летие атомной промышленности отметили в Нижнем Новгороде масштабным театрализованным шоу (16+) с участие артистом Большого театра, актеров и певцов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Космос Росатом
Поделиться:
Новости по теме
20 августа 2025 10:02  [395] Историческая выставка о героях тыла открылась на Бору
18 августа 2025 13:00  [421] Архивную выставку о вкладе Горького в авиацию показали к Дню города
19 августа 2025 08:26  [628] Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных