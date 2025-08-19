"Атомная" выставка открылась в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

В выставочном Пакгаузе на Стрелке открылась научно-художественная выставка "Атом. Будущее" (6+), приуроченная к 80-летию российской атомной отрасли.

Как передает корреспондент "НИА "Нижний Новгород", экспозиция представляет синтез научных идей и художественного взгляда на ближайшее будущее.

Проект демонстрирует не фантастические, а реалистичные и достижимые технологии, которые могут появиться уже скоро. В создании экспозиции приняли участие молодые художники и учёные. Большинство экспонатов были созданы специально для выставки, а что-то заимствовано из музея "АТОМ" на ВДНХ.

Выставка разделена на несколько тематических зон. "Вглубь материи" представляет собой мультимедийную инсталляцию, погружающую зрителя в микромир. Вторая зона "Галерея будущего" включает более 50 художественных работ, посвященных таким направлениям, как квантовые технологии, неисчерпаемая энергия, электродвижение, освоение космоса и Арктики.

Особое внимание уделено вопросам энергетики. В зале "Неисчерпаемая энергия" рассказывается о перспективах термоядерного синтеза и замкнутого топливного цикла. Художественные работы здесь вдохновлены рассказами молодых учёных о технологиях, способных обеспечить человечество чистой и безопасной энергией. Среди экспонатов — кольцо плазмы, демонстрирующее работу термоядерного реактора, и мультимедийные инсталляции, посвящённые нагреву плазмы в такамаках.

Один из разделов выставки посвящён освоению Арктики и Трансарктическому транспортному коридору. Посетители могут увидеть диораму, изображающую встречу первого в мире атомного ледокола "Ленин" и строящегося ледокола проекта "Лидер".

Также представлены работы, посвящённые освоению дальнего космоса, включая макеты орбитального буксира и энергетических модулей, необходимых для межорбитальных перевозок.

В витринах можно увидеть скафандр участника программы "Марс-500", а также художественные концепты лунных и марсианских баз, которые, как подчёркивают авторы выставки, не являются фантазией, а основаны на реальных научных разработках.

Директор музея "АТОМ" Елена Мироненко подчеркнула, что проект стал ярким примером синтеза науки и искусства. По её мнению, художники и учёные, несмотря на разный подход, стремятся к одному — расширению границ возможного.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович заявил, что выставка особенно интересна молодому поколению. Он отметил, что такие проекты помогают детям и подросткам задуматься о будущем, выбрать путь в науку и технологии, и увидеть, каким может быть завтрашний день, если не бояться мыслить масштабно. Беркович планирует сводить на выставку и своих детей.

В ближайшие дни "атомная" экспозиция будет дополнена ещё одним залом, посвящённым образованию.

