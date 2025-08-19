Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершился фестиваль воздухоплавания "Приволжская фиеста" (0+). Накануне на стадионе "Труд" состоялось финальное мероприятие в рамках фестиваля — вечернее свечение аэростатов, которое, напомним, пришлось перенести из-за непогоды.
Участие в шоу также приняли театр "Огненные люди" и кавер-группа Brass Burgers. Представление получилось эффектным и вызвало восторг у зрителей.
Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.
Фото: Александр Воложанин
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+