Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде Культура и отдых

В Нижнем Новгороде завершился фестиваль воздухоплавания "Приволжская фиеста" (0+). Накануне на стадионе "Труд" состоялось финальное мероприятие в рамках фестиваля — вечернее свечение аэростатов, которое, напомним, пришлось перенести из-за непогоды.

Участие в шоу также приняли театр "Огненные люди" и кавер-группа Brass Burgers. Представление получилось эффектным и вызвало восторг у зрителей.

Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Александр Воложанин