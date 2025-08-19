Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Культура и отдых

Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде

19 августа 2025 08:26  Культура и отдых

В Нижнем Новгороде завершился фестиваль воздухоплавания "Приволжская фиеста" (0+). Накануне на стадионе "Труд" состоялось финальное мероприятие в рамках фестиваля — вечернее свечение аэростатов, которое, напомним, пришлось перенести из-за непогоды. 

Участие в шоу также приняли театр "Огненные люди" и кавер-группа Brass Burgers. Представление получилось эффектным и вызвало восторг у зрителей. 

Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже. 

Фото: Александр Воложанин

Вечернее свечение аэростатов 2025
Вечернее свечение аэростатов 2025
Вечернее свечение аэростатов 2025
Вечернее свечение аэростатов 2025
Вечернее свечение аэростатов 2025
Вечернее свечение аэростатов 2025
Вечернее свечение аэростатов 2025
Вечернее свечение аэростатов 2025
Вечернее свечение аэростатов 2025
Вечернее свечение аэростатов 2025
Вечернее свечение аэростатов 2025
Вечернее свечение аэростатов 2025

Воздухоплавательный спорт Фестиваль
